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To koniec pewnej epoki. W TOP 10 najpopularniejszych aut nie ma ani jednego spalinowego

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:15
To koniec pewnej epoki. W TOP 10 najpopularniejszych aut nie ma ani jednego spalinowego
To koniec pewnej epoki. W TOP 10 najpopularniejszych aut nie ma ani jednego spalinowego/shutterstock
W maju po raz pierwszy w historii w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych samochodów osobowych w Chinach nie znalazło się ani jedno auto spalinowe – informują chińskie media. Udział pojazdów z napędem alternatywnym (NEV) w sprzedaży detalicznej aut osobowych osiągnął rekordowy poziom niemal 63 proc.

Auta spalinowe idą w odstawkę?

W pierwszej dziesiątce znalazły się auta elektryczne oraz hybrydy, zabrakło w niej miejsca dla samochodów spalinowych. To historyczny punkt zwrotny” – podkreślił w opublikowanym w czwartek artykule portal technologiczny OFweek, powołując się na oficjalne statystyki branżowe. Jeszcze w styczniu w rynkowym zestawieniu było siedem aut spalinowych, w marcu - pięć, a w kwietniu - już tylko jedno. „Przejście od dominacji (segmentu samochodów spalinowych - PAP) do wypadnięcia z czołówki zajął niecałe pół roku” – zauważył portal.

Liderzy sprzedaży

Majowym liderem sprzedaży zostało małe auto elektryczne Geely Xingyuan, którego sprzedano 38,8 tys. sztuk. Kolejne miejsca zajęły Tesla Model Y (28,9 tys.) oraz debiutujący na rynku Xiaomi SU7 (24 tys.).

W maju sprzedano 2,63 mln aut ogółem. Niemal 1,5 mln z nich stanowiły pojazdy NEV, co oznacza wzrost o 14,4 proc.

Czym kierują się kierowcy przy zakupie nowego auta?

Analitycy zaznaczają, że konsumenci przy zakupie kierują się pragmatyką. Koszt przejechania 100 km autem benzynowym wynosi 60-80 juanów (ok. 8,9-11,8 USD), podczas gdy w przypadku ładowania samochodu w nocnej taryfie to wydatek rzędu 5-10 juanów (0,74-1,48 USD).

Do przesiadki ma zachęcać również przewaga technologiczna NEV, oferujących inteligentne systemy oraz ciche kabiny, a rosnąca popularność modeli hybrydowych wynika z faktu, że skutecznie eliminują one obawy o ograniczony zasięg na dłuższych trasach.

Przeceny spalinówek to ślepy zaułek

Z kolei ratunkowe obniżki cen modeli spalinowych wpędzają tradycyjnych producentów w ślepy zaułek, niszcząc wartość odsprzedaży i prestiż marek – pisze OFweek.

Serwis finansowy Cailianshe zwraca uwagę, że spadek ogólnej sprzedaży samochodów na rynku wewnętrznym i odwrót od tradycyjnych napędów stymulują globalną ekspansję chińskich producentów. Całkowity eksport samochodów z Chin wzrósł w maju o 68,7 proc. rok do roku, do poziomu 930 tys. sztuk. Z tego 446 tys. stanowiły pojazdy NEV.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: motoryzacjaauta elektrycznesprzedaż samochodów
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