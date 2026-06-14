Młodzi ludzie muszą odnaleźć się w wszechobecnym szumie informacyjnym. Zarówno w codziennym życiu, jak i na rynku pracy, obok wiedzy teoretycznej liczy się dziś kreatywne myślenie, elastyczność, umiejętność selekcji informacji oraz radzenie sobie z presją czasu. W tym miejscu uczniom z pomocą przychodzą nowoczesne technologie. Platformy i narzędzia edukacyjne nie powstały po to, by zastępować tradycyjne lekcje. Wręcz przeciwnie, mogą być ich uzupełnieniem oferując spersonalizowane wsparcie dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

Szum informacyjny i umiejętność selekcji wiedzy

Uczniowie żyją dziś w świecie ciągłego przeciążenia informacją. Sensacyjne nagłówki, fake newsy i niepotwierdzone informacje to codzienność, z którą mierzą się wszyscy. Umiejętność oddzielania ziarna od plew, czyli weryfikacja źródeł i skupianie się na tym, co najważniejsze, to dziś kluczowa umiejętność. Krytyczne myślenie to przede wszystkim weryfikacja źródeł i skupianie się na tym, co istotne.

Szkoła uczy według sztywnego planu lekcji, jednak każde dziecko jest inne i przyswaja wiedzę w indywidualnym tempie. Wiele z nich, by lepiej zrozumieć materiał musi poświęcić dodatkowy czas w domu. Siłą platform edukacyjnych jest fakt, że dostarczają uczniom to, co jest dla nich w danym czasie najistotniejsze. Zamiast długiego przeszukiwania internetu, uczniowie otrzymują np. lekcje wideo przygotowane przez doświadczonych egzaminatorów. Treści te mogą być uzupełniane przez różne pomoce takie jak mapy myśli, fiszki oraz karty pracy, które pomagają zapamiętać najważniejsze fakty. To pokazuje, że w nauce nie chodzi o to, by spędzać godziny powtarzając materiał, lecz przyswajać wiedzę mądrze i korzystać z wartościowych źródeł.

Elementy grywalizacji z kolei to nie tylko zabawa, lecz sposób na zachęcenie do poszerzania swojej wiedzy i regularnego korzystania z materiałów. Efekt? Uczą systematyczności w celu osiągnięcia zamierzonych wyników. To wszystko może zaprocentować w przyszłości. Kluczową rolę odgrywa tu dobra organizacja pracy, a tej również trzeba się nauczyć. Wyznaczanie sobie priorytetów oraz planowanie zadań pozwalają osiągać sukces bez poczucia permanentnego zmęczenia. To cenne, szczególnie przed sprawdzianami, czy egzaminami.

Egzamin ósmoklasisty bez paraliżu

W życiu ucznia jest kilka przełomowych momentów. Jednym z kluczowych etapów jest egzamin ósmoklasisty. To on decyduje w dużej mierze o przyszłości ucznia. Czy wiąże się ze stresem? Oczywiście! Ogromna ilość materiału do nauki często powoduje paraliż i uczucie przytłoczenia. Nowe technologie pokazują, że i na to są sposoby. Dają one możliwość szybkiej powtórki najpotrzebniejszych zagadnień przy użyciu Nauczyciela AI, czy wyszukania konkretnych materiałów. Uporządkowany materiał systematyzuje wiedzę i pomaga w zapamiętywaniu, a dostęp do arkuszy CKE pomaga zredukować stres i oswoić się z formułą egzaminu.

Samodzielność jako kompetencja przyszłości

Renata Grzesik - Ekspertka ds. kształcenia na platformie Skumani.pl

Żyjemy w świecie, w którym wiedza szybko się dezaktualizuje. Zawody, które są popularne teraz, za kilkanaście lat mogą zanikać. Dlatego tak ważną cechą jest umiejętność uczenia się. Wtedy zmiany technologiczne nam nie straszne, a nabyte kompetencje sprawiają, że młody człowiek nie czuje się zagubiony po opuszczeniu murów szkoły.

Wyrównywanie szans – dzieci z pieczy zastępczej

Dodatkowo inicjatywy z zakresu CSR, realizowane m.in. przez platformę Skumani, odpowiadają na wyzwania uczniów z pieczy zastępczej (w której wg danych GUS na koniec 2025 r. przebywało 78,3 tys. dzieci). Celem akcji jest wyrównywanie szans edukacyjnych przed egzaminem ósmoklasisty. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do wszystkich materiałów dydaktycznych, młodzież zyskuje wsparcie w walce o lepsze oceny oraz wiarę we własne siły.

Polonistka i historyczka, która wierzy, że edukacja to coś więcej niż przekazywanie wiedzy – to przede wszystkim rozwijanie ciekawości świata, samodzielnego myślenia i odwagi do zadawania pytań. Od lat zajmuje się edukacją, łącząc humanistyczną wrażliwość z nowoczesnym spojrzeniem na proces uczenia się. Szczególnie interesują ją kompetencje przyszłości, wykorzystanie nowych technologii oraz rozwiązania wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych.