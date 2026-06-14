Forsal logo

Czy szef przyznaje przerwy w pracy gwarantowane w Kodeksie pracy? Ile minut należy się przy 8 i 12 godzinach pracy?

Emilia Panufnikautorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 21:44
przerwa w pracy ile minut kodeks pracy 8 godzin 12 godzin
Czy szef przyznaje przerwy w pracy gwarantowane w Kodeksie pracy? Ile minut należy się przy 8 i 12 godzinach pracy?/Shutterstock
Ile minut przerwy należy się przy pracy na 4, 5, 8 i 12 godzin pracy? Ile przerw w pracy przewiduje Kodeks pracy? Jakie są przerwy dla pracowników niepełnosprawnych i pracowników pracujących przed komputerami? Czy przerwy w pracy są płatne? To zależy. Sprawdź, czy szef pilnuje przepisów.

Ile minut przerwy - 4 godziny i 5 godzin pracy

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy pracownik wykonujący pracę w danym dniu przez 4 godziny lub 5 godzin nie ma prawa do przerw w pracy. Dopiero praca od minimum 6 godzin na dobę uprawnia do skorzystania z przerwy w wymiarze 15 minut. A jak to jest przy 8 godzinach dobowego wymiaru czasu pracy?

Przerwa w pracy - 8 godzin pracy

Kodeks pracy dokładnie ustala, ile minut przerwy od pracy należy się pracownikowi. Zgodnie z art. 134 KP przerwa w czasie pracy trwa 15 minut. Przy standardowej dobowej normie czasu pracy, która wynosi 8 godzin, jest tylko ta jedna przerwa w pracy. Tyle samo należy się przy 6-godzinnym i 7-godzinnym wymiarze czasu pracy.

Przerwy w pracy przy komputerze - 8 godzin pracy

Inna sytuacja jest w przypadku pracy przy komputerze. Tutaj dodatkowe przepisy ustawowe przewidują dodatkowe przerwy po każdej godzinie pracy. Przerwy dla pracownika pracującego przed monitorem ekranowym wynoszą 5 minut. Łącznie taka osoba korzysta z przerwy z art. 134 KP trwającej 15 minut oraz siedmiu 5-minutowych przerw następujących po każdej godzinie pracy przed komputerem. W sumie jest to 50 minut odpoczynku w trakcie dnia pracy. Należy podkreślić, że są to przerwy wliczane w czas pracy, a więc pracownik otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Ile minut przerwy na 12 godzin pracy?

Art. 135 KP przewiduje trzy sytuacje:

  • praca co najmniej 6 godzin – przerwa 15 minut
  • praca powyżej 9 godzin – dwie przerwy po 15 minut
  • praca powyżej 16 godzin – trzy przerwy po 15 minut.

Zgodnie z powyższym 12 godzin pracy daje prawo do skorzystania z dwóch przerw w pracy po 15 minut. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przerwy te powinny być wykorzystywane w trakcie pracy i faktycznie służyć wypoczynkowi. Nie można łączyć ich i później przychodzić do pracy albo wcześniej z niej wychodzić. Nie takie jest ich przeznaczenie.

Dodatkowa przerwa w pracy?

Istnieje możliwość ustalenia przez pracodawcę dodatkowej przerwy w czasie dnia pracy, także przy standardowym wymiarze 8 godzin. Taka przerwa może trwać maksymalnie 60 minut i przeznaczona jest na spożywanie posiłku lub załatwianie prywatnych spraw. Jest to jednak przerwa niewliczana do czasu pracy, co powoduje, że pracownik nie otrzyma za ten czas wynagrodzenia za pracę. Kodeks pracy nakazuje wprowadzanie takich przerw układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 141 KP).

Ile minut przerwy na 8 godzin pracy osoby niepełnosprawnej?

Osobom niepełnosprawnym Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyznaje dodatkową 15-minutową przerwę w pracy na gimnastykę i odpoczynek. Nie ma przy tym znaczenia czy niepełnosprawny ma lekki, znaczy czy umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz czy wykonuje pracę przez 7 czy 8 godzin. Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dwóch 15-minutowych przerw w pracy. Jeśli pracuje przed monitorem ekranowym, będzie miał kolejne dodatkowe przerwy po 5 minut po każdej godzinie pracy.

Zobacz również

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023, poz. 1465)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024, poz. 44)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 Nr 148, poz. 973)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCzy szef przyznaje przerwy w pracy gwarantowane w Kodeksie pracy? Ile minut należy się przy 8 i 12 godzinach pracy? »
Tematy: przerwa w pracygodziny pracyileprzerwy w pracy
Powiązane
wakacje choroba kobieta basen urlop
Choroba na zagranicznych wakacjach. Jak legalnie uratować urlop za pomocą smartfona?
telefon, pracownik, urlop na żądanie
Awaria systemu w firmie. Czy szef może zmusić Cię do wzięcia urlopu na żądanie?
Ponad 100 tys. ofert czeka na pracowników. W tych sektorach najłatwiej o zatrudnienie
Ponad 100 tys. ofert czeka na pracowników. W tych sektorach najłatwiej o zatrudnienie
Zobacz
|
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
pieniądze
Dodatkowe 900 zł co miesiąc dla seniorów. ZUS pozwala na łączenie świadczeń
To już koniec pieców na ekogroszek. Wchodzi obowiązkowa likwidacja takich kotłów
To już koniec pieców na ekogroszek. Wchodzi obowiązkowa likwidacja takich kotłów
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
pieniądze, oszczędności, podatki, obligacje, lokaty, konta OKI
Powyżej tych kwot oszczędności trzeba będzie od 2027 r. zapłacić nowy podatek. Podatek Belki nie zniknie ale będą zwolnienia podatkowe dla posiadaczy kont OKI
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj