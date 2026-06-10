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Ponad 100 tys. ofert czeka na pracowników. W tych sektorach najłatwiej o zatrudnienie

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:17
Ponad 100 tys. ofert czeka na pracowników. W tych sektorach najłatwiej o zatrudnienie
Ponad 100 tys. ofert czeka na pracowników. W tych sektorach najłatwiej o zatrudnienie/Shutterstock
Ponad 100 tys. wakatów czekało na pracowników na koniec pierwszego kwartału 2026 r. Liczba nieobsadzonych stanowisk w polskiej gospodarce wzrosła w ciągu kwartału o blisko 17 proc. Najnowsze dane GUS pokazują, które branże mają największe problemy ze znalezieniem kadr, a gdzie wolnych miejsc pracy jest najmniej.

Ponad 100 tys. wolnych miejsc pracy

Na koniec I kw. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 100,2 tys., o 14,4 tys. więcej kdk - podał GUS.

W stosunku do analogicznego kwartału 2025 r. było o 0,8 tys. mniej.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy na koniec 1 kwartału 2026 r. wyniósł 0,81 proc., tj. 0,1 pkt. proc. więcej niż w 4 kwartale 2025 r. i o 0,01 pkt. proc. mniej niż w analogicznym kwartale 2025 r.

Nieobsadzone stanowiska w branżach

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Działalność usługowa w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (1,54 proc.).

Natomiast najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w sekcji Górnictwo i wydobywanie (0,17 proc.).

Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (20,5 tys.).

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
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Tematy: pracazatrudnieniewakaty
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