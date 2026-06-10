Ponad 100 tys. wolnych miejsc pracy

Na koniec I kw. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 100,2 tys., o 14,4 tys. więcej kdk - podał GUS.

W stosunku do analogicznego kwartału 2025 r. było o 0,8 tys. mniej.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy na koniec 1 kwartału 2026 r. wyniósł 0,81 proc., tj. 0,1 pkt. proc. więcej niż w 4 kwartale 2025 r. i o 0,01 pkt. proc. mniej niż w analogicznym kwartale 2025 r.

Nieobsadzone stanowiska w branżach

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Działalność usługowa w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (1,54 proc.).

Natomiast najniższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w sekcji Górnictwo i wydobywanie (0,17 proc.).

Najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (20,5 tys.).