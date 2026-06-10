Praca dla cudzoziemców objętych ochroną czasową

Mając na względzie przepisy o pomocy obywatelom Ukrainy, możliwe jest powierzenie pracy takim osobom na podstawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie do powiatowego urzędu pracy. Taka możliwość dotyczy osób, które wjechały do Polski ze względu na działania wojenne w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku i ich pobyt został uznany za legalny (ochrona czasowa). Należy pamiętać, że od dnia 5 marca 2026 roku powiadomienie należy złożyć również w przypadku powierzenia pracy innym cudzoziemcom niż obywatele Ukrainy, jeżeli posiadają oni ochronę czasową na terytorium Polski.

Powiadomienie o powierzeniu pracy

Powiadomienie o powierzeniu pracy składa pracodawca do powiatowego urzędu pracy właściwego pod względem swoje siedziby lub miejsca stałego pobytu w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez cudzoziemca. Takie powiadomienie uprawnia do wykonywania pracy bez żadnych innych dodatkowych dokumentów.

Złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi nie podlega opłacie. Treść dokumentu nie jest weryfikowana, powiatowy urząd pracy prowadzi tylko ich ewidencję. Zmiana pracodawcy wiąże się z obowiązkiem złożenia nowego powiadomienia. Takie działania powinien podjąć również dotychczasowy pracodawca jeśli dochodzi do obniżenia wynagrodzenia, zmiany liczby godzin pracy lub wymiaru czasu pracy jak również modyfikacji zawartej umowy, stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy. Nie jest możliwe wycofanie bądź anulowanie, ani skorygowanie złożonego powiadomienia. Jeśli z cudzoziemcem będzie zawarta kolejna umowa o pracę, następne powiadomienie o powierzeniu wykonania pracy nie jest konieczne. Dotyczy to jedynie sytuacji, gdy brak jest odstępu czasowego między kolejnymi umowami. Przerwy skutkują koniecznością złożenia nowego powiadomienia.

Wszystko zależy od systemu informatycznego

Jeśli pracodawca nie zatrudniał cudzoziemców albo czynił to przed wejściem w życie przepisów dotyczących składania powiadomienia powinien się do takiej sytuacji zawczasu przygotować w szczególności gdy jest to większy podmiot czy przedsiębiorca, w którym sprawami kadrowymi zajmują się dedykowani do tych kwestii pracownicy. Otóż osoba czy osoby umocowane do reprezentacji np. spółki musi najpierw nadać w formie elektronicznej uprawnienia takiemu pracownikowi do złożenia powiadomienia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom. Jak ta druga czynność odbywa się szybko, w czasie rzeczywistym to przetwarzanie w systemie informatycznym wniosku o nadanie uprawnień do złożenia powiadomienia może trwać wiele dni, w szczególności jeśli w tym czasie przypadają dodatkowe dni wolne od pracy jak Boże Ciało, a następny dzień jest również dniem wolnym od pracy w powiatowym urzędzie pracy. Tym samym, jeśli nawet pracodawca podejmie działania, które mają na celu wysłanie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi następnego dnia po nawiązaniu stosunku pracy, może nie być możliwe jego złożenia w ciągu siedmiu dni.

Należy pamiętać, że jeżeli upłynął termin przeznaczony na złożenie powiadomienia o nawiązaniu stosunku pracy z cudzoziemcem, pracodawca nie ma możliwości doprowadzenia do sytuacji zgodnej z prawem poprzez wysłanie tej informacji po okresie 7 dni. Wtedy konieczne jest ponowne powierzenie wykonywania pracy temu cudzoziemcowi (nawiązanie nowej umowy), od którego liczony jest nowy okres 7 dni przewidziany na złożenie powiadomienia.