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Osiem razy mniej wiz pracowniczych dla cudzoziemców w 2026 r. Spada liczba pozwoleń na pracę

Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowskadziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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dzisiaj, 11:03
Osiem razy mniej wiz pracowniczych dla cudzoziemców w 2026 r. Spada liczba pozwoleń na pracę
Osiem razy mniej wiz pracowniczych dla cudzoziemców w 2026 r. Spada liczba pozwoleń na pracę/Shutterstock
W pierwszym kwartale 2026 r. Polska wydała 16 tys. wiz pracowniczych dla cudzoziemców - to osiem razy mniej niż w tym samym okresie 2022 r. – informuje MSWiA. Spadła też liczba wydanych wiz studenckich i zezwoleń na pracę.

Osiem razy mniej wiz pracowniczych dla cudzoziemców w 2026 r.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nastąpił spadek o 87 proc. w liczbie wydanych wiz pracowniczych dla cudzoziemców. W pierwszym kwartale 2022 r. Polska wydała 123 tys. wiz pracowniczych, podczas gdy w pierwszym kwartale 2026 r. jest to już tylko 16 tys. tego typu wiz.

Spadła też liczba wydawanych pozwoleń na pracę. W pierwszym kwartale 2022 r. Polska wydała 122 tys. zezwoleń na pracę, a w pierwszym kwartale 2026 r. takich zezwoleń wydano zaledwie 38 tys. Oznacza to spadek o 69 proc.

Obecnie dokumenty trafiają wyłącznie do tych cudzoziemców, których obecność przynosi faktyczny zysk polskiej gospodarce i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa – oceniło MSWiA.

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Nowe wytyczne weryfikacji wniosków w konsulatach oraz ścisła współpraca z uczelniami ograniczyły proceder nadużywania statusu studenta. W 2021 r. wydano blisko 31 tys. wiz studenckich do Polski, podczas gdy w 2025 r. taki wiz było jedynie 11 tys.

Obok działań legislacyjnych, kluczowe znaczenie ma wysoka skuteczność działań Straży Granicznej, która dba o sprawną realizację decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podkreśla MSWiA. W pierwszym kwartale 2022 r. wykonano ok. 900 takich decyzji, podczas gdy w pierwszym kwartale 2026 r. było to aż 2,7 tys. deportowanych cudzoziemców. To wzrost o niemal 200 proc. i bezpośredni dowód na to, że państwo kontroluje obecność osób przebywających na swoim terytorium.

Dane potwierdzają, że konsekwentne egzekwowanie prawa przynosi realne efekty. Dzięki przywróceniu polskiej polityki migracyjnej na właściwe tory, Polska suwerennie zarządza procesami migracyjnymi, gwarantując stabilność państwa i bezpieczeństwo społeczeństwa, które dla obecnego rządu pozostają kwestią priorytetową - ocenił resort

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Źródło: forsal.pl
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
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Tematy: MSWiAcudzoziemcydeportacjewiza
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