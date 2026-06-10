Osiem razy mniej wiz pracowniczych dla cudzoziemców w 2026 r. Spada liczba pozwoleń na pracę

Osiem razy mniej wiz pracowniczych dla cudzoziemców w 2026 r.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nastąpił spadek o 87 proc. w liczbie wydanych wiz pracowniczych dla cudzoziemców. W pierwszym kwartale 2022 r. Polska wydała 123 tys. wiz pracowniczych, podczas gdy w pierwszym kwartale 2026 r. jest to już tylko 16 tys. tego typu wiz.

Spadła też liczba wydawanych pozwoleń na pracę. W pierwszym kwartale 2022 r. Polska wydała 122 tys. zezwoleń na pracę, a w pierwszym kwartale 2026 r. takich zezwoleń wydano zaledwie 38 tys. Oznacza to spadek o 69 proc.

Obecnie dokumenty trafiają wyłącznie do tych cudzoziemców, których obecność przynosi faktyczny zysk polskiej gospodarce i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa – oceniło MSWiA.

Coraz mniej wiz dla studentów spoza UE i deportacje

Nowe wytyczne weryfikacji wniosków w konsulatach oraz ścisła współpraca z uczelniami ograniczyły proceder nadużywania statusu studenta. W 2021 r. wydano blisko 31 tys. wiz studenckich do Polski, podczas gdy w 2025 r. taki wiz było jedynie 11 tys.

Obok działań legislacyjnych, kluczowe znaczenie ma wysoka skuteczność działań Straży Granicznej, która dba o sprawną realizację decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podkreśla MSWiA. W pierwszym kwartale 2022 r. wykonano ok. 900 takich decyzji, podczas gdy w pierwszym kwartale 2026 r. było to aż 2,7 tys. deportowanych cudzoziemców. To wzrost o niemal 200 proc. i bezpośredni dowód na to, że państwo kontroluje obecność osób przebywających na swoim terytorium.