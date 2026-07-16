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Nowe rodzaje opakowań w systemie kaucyjnym. Do butelkomatów trafią kartony po soku, mleku, małe szklane butelki

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 15:22
Recyklomat, butelkomat
System kaucyjny - nowe rodzaje opakowań/Shutterstock
Recyklomaty czeka spora rewolucja: urządzenia będą musiały przyjąć nie tylko butelki plastikowe, szklane i puszki, lecz także kartony. Opakowania po sokach i mleku także trafią do systemu kaucyjnego, jednak najprawdopodobniej nieco później niż szklane "małpki".

Już po wakacjach mogą rozpocząć się prace zmierzające do włączenia do systemu kaucyjnego kolejnego rodzaju opakowań. Jak przekazała ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska, decyzja w tej sprawie już zapadła. Do recyklomatów trafią już nie tylko duże szklane butelki o pojemności do 1,5 l, lecz także te najmniejsze potocznie zwane "małpkami".

To jednak nie koniec zmian, bo w planach jest rozszerzenie systemu kaucyjnego również o kartony. Które produkty mają być sprzedawane z kaucją?

Nowy rodzaj opakowań w systemie kaucyjnym w 2027 roku

System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 roku, korzysta z niego zdecydowana większość klientów. Choć nie minął jeszcze rok, do tej pory zwrócono 1,6 mld opakowań. Właśnie tyle wróciło do obiegu, najczęściej jednorazowo klienci sklepów zwracają od 11 do 20 opakowań, jednak wiele osób oddaje powyżej 20 sztuk.

W zależności od rodzaju opakowań kaucja zwrotna wynosi 0,50 zł lub 1 zł:

  • plastikowe butelki po napojach o pojemności do 3 litrów: 0,50 zł,
  • puszki metalowe o pojemności do 1 litra: 0,50 zł,
  • butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra: 1 zł.

Kaucja nie jest wypłacana w gotówce; urządzenie drukuje paragon, z którym można udać się do kasy i poprosić o wypłatę lub w czasie płatności za zakupy w sklepie pomniejszyć rachunek. Zwrot opakowań przebiega dość sprawnie, jednak przy większej liczbie butelek i puszek bywa dość czasochłonny. Odpowiedzią na ten problem jest nowy rodzaj butelkomatu: urządzenie przyjmuje nawet 100 różnych opakowań jednocześnie.

Spora zmiana w systemie zwrotu opakowań. To koniec kolejek przed butelkomatem?
Spora zmiana w systemie zwrotu opakowań. To koniec kolejek przed butelkomatem?

Wkrótce w recyklomatach będzie można zwracać nie tylko duże butelki szklane, lecz także te małe, jednorazowe "małpki". Być może dzięki tej zmianie zaśmiecające skwery i chodniki butelki znikną z przestrzeni miejskiej, ponieważ to głównie one wyrzucane są poza śmietnikami.

Jakie kartony obejmie system kaucyjny?

Choć prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o kolejne frakcje zostały przesunięte w czasie (resort powołuje się na konieczność wprowadzenia istotnych zmian nie tylko przez operatorów systemu, lecz także producentów i branży recyklingowej), najpewniej dojdą do skutku. Bardzo możliwe, że jednorazowe szklane butelki będzie można zwracać (i odzyskiwać kaucję) już w 2027 roku, jednak ostrożniejsze szacunki mówią o roku 2029.

Resort klimatu zamierza włączyć do systemu kaucyjnego nie tylko małe szklane butelki, lecz także kartony. Chodzi konkretnie o:

  • kartony po sokach (małe i duże),
  • kartony po mleku i napojach roślinnych.

Obecnie oba rodzaje opakowań (pod warunkiem, że zostały opróżnione) trafiają do żółtego worka na metale i tworzywa sztuczne.

Przykład

Warto pamiętać o tym, że kartony, w których sprzedawane są mleko, napoje roślinne i soki nie są wykonane wyłącznie z papieru: są opakowaniami wielomateriałowymi, składają się z tektury, folii i aluminium.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: butelkomatkaucja za butelkiopakowania zwrotnesystem kaucyjny
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