Obowiązek selektywnej zbiórki odzieży i tekstyliów wszedł w życie z początkiem 2025 roku, z wielu miast niemal jednocześnie poznikały kontenery na odzież z logo PCK. Humanitarna zbiórka szybko stała się nieformalnym odbiorcą odpadów, mieszkańcy kontenery na odzież zaczęli traktować jak śmietniki.

Dla części osób zakaz wrzucania tekstyliów do odpadów zmieszanych to spory problem, oznacza konieczność gromadzenia ich w większej ilości i zawożenie do PSZOK. Coraz więcej samorządów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i organizuje odbiór tekstyliów sprzed posesji.

Fioletowe worki na tekstylia. Odpady będą odbierane raz na kwartał

Od 1 lipca 2026 r. w gminie Konstancin-Jeziorna weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Jedną z najważniejszych zmian jest uruchomienie odbioru tekstyliów i odzieży bezpośrednio spod posesji. W zabudowie jednorodzinnej tekstylia i odzież należy gromadzić w fioletowych workach, można też wystawiać je w pojemnikach oznaczonych napisem „Tekstylia”. Worki są dostarczane przez firmę odbierającą odpady.

Zarówno od mieszkańców bloków, jak i domów jednorodzinnych, tekstylia będą odbierane raz na kwartał. Oprócz tego, niezależnie od zbiórki, zbędną odzież, obuwie czy pościel można też nieodpłatnie zawieźć do gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mirkowskiej 43c. Nowy system z fioletowymi workami jest jedynie dodatkowym ułatwieniem - nie likwiduje możliwości korzystania z PSZOK.

Zmiany w systemie segregacji

Wprowadzenie fioletowych worków na tekstylia to tylko jedna ze zmian wprowadzonych w podwarszawskiej gminie. Od 1 lipca 2026 r. właściciele nieruchomości w gminie Konstancin-Jeziorna muszą we własnym zakresie zapewnić pojemnik na bioodpady. Dotychczas w wielu przypadkach pojemniki zapewniał odbiorca odpadów, natomiast teraz obowiązek ich zakupu lub dostosowania spoczywa na mieszkańcach. Nie trzeba jednak kupować nowego pojemnika, jeśli dotychczas używany jest sprawny i przystosowany do mechanicznego opróżniania: wystarczy oznaczyć go naklejką „BIO”.

Zmiana nie dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady i korzystają z gminnej ulgi za kompostowanie. W ich przypadku bioodpady nadal nie będą odbierane przez gminę.