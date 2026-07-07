Forsal logo

Kolejna zmiana w segregacji odpadów. Tak będą odbierane tekstylia

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 15:36
Segregacja odpadów, śmieci, tekstylia
Kolejne zmiany w segregacji odpadów. Fioletowe worki na tekstylia/Shutterstock
Kolejny samorząd wprowadził specjalne worki na tekstylia. Mieszkańcy nie będą już zmuszeni do tego, by stare ubrania, pościel czy buty wozić do PSZOK, firma odbierająca odpady odbierze je sprzed posesji. Tekstylia w fioletowych workach mają być odbierane raz na kwartał.

Obowiązek selektywnej zbiórki odzieży i tekstyliów wszedł w życie z początkiem 2025 roku, z wielu miast niemal jednocześnie poznikały kontenery na odzież z logo PCK. Humanitarna zbiórka szybko stała się nieformalnym odbiorcą odpadów, mieszkańcy kontenery na odzież zaczęli traktować jak śmietniki.

Dla części osób zakaz wrzucania tekstyliów do odpadów zmieszanych to spory problem, oznacza konieczność gromadzenia ich w większej ilości i zawożenie do PSZOK. Coraz więcej samorządów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i organizuje odbiór tekstyliów sprzed posesji.

Tak wygląda „segregacja” tekstyliów w praktyce. Za daleko do PSZOK, dzikie wysypiska stałym elementem miejskiego krajobrazu
Tak wygląda „segregacja” tekstyliów w praktyce. Za daleko do PSZOK, dzikie wysypiska stałym elementem miejskiego krajobrazu

Fioletowe worki na tekstylia. Odpady będą odbierane raz na kwartał

Od 1 lipca 2026 r. w gminie Konstancin-Jeziorna weszły w życie nowe zasady gospodarowania odpadami. Jedną z najważniejszych zmian jest uruchomienie odbioru tekstyliów i odzieży bezpośrednio spod posesji. W zabudowie jednorodzinnej tekstylia i odzież należy gromadzić w fioletowych workach, można też wystawiać je w pojemnikach oznaczonych napisem „Tekstylia”. Worki są dostarczane przez firmę odbierającą odpady.

Zarówno od mieszkańców bloków, jak i domów jednorodzinnych, tekstylia będą odbierane raz na kwartał. Oprócz tego, niezależnie od zbiórki, zbędną odzież, obuwie czy pościel można też nieodpłatnie zawieźć do gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mirkowskiej 43c. Nowy system z fioletowymi workami jest jedynie dodatkowym ułatwieniem - nie likwiduje możliwości korzystania z PSZOK.

Zmiany w systemie segregacji

Wprowadzenie fioletowych worków na tekstylia to tylko jedna ze zmian wprowadzonych w podwarszawskiej gminie. Od 1 lipca 2026 r. właściciele nieruchomości w gminie Konstancin-Jeziorna muszą we własnym zakresie zapewnić pojemnik na bioodpady. Dotychczas w wielu przypadkach pojemniki zapewniał odbiorca odpadów, natomiast teraz obowiązek ich zakupu lub dostosowania spoczywa na mieszkańcach. Nie trzeba jednak kupować nowego pojemnika, jeśli dotychczas używany jest sprawny i przystosowany do mechanicznego opróżniania: wystarczy oznaczyć go naklejką „BIO”.

Zmiana nie dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady i korzystają z gminnej ulgi za kompostowanie. W ich przypadku bioodpady nadal nie będą odbierane przez gminę.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNa co mogą liczyć polscy emeryci? Ulgi i przywileje dla osób 60+ »
Tematy: segregacja śmiecitekstyliaodpadygospodarka komunalna
Powiązane
Segregacja odpadów
Kolejne zmiany w segregacji odpadów. Ta frakcja nie trafi już do zmieszanych
odpady, butelka, olejomat, segregacja śmieci
Segregacja odpadów będzie łatwiejsza. Wchodzą karty seniora
śmieci, pojemniki na odpady, segregacja odpadów, lekomat
Nowe kolory pojemników na odpady. Co wrzucać do białych, a co do czerwonych?
Sklep Biedronka, butelkomat
Biedronka wprowadza zmiany. Nowy sposób na odzyskanie kaucji za butelki
mężczyzna, segregacja odpadów
Dziurawe skarpetki do PSZOK czy do zmieszanych? To jeden z najczęstszych błędów w segregacji
Nie przegap
Udany atak Ukrainy na terenie Rosji. Drony trafiły w rafinerię
Ukraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie. Rosja ma problemy z paliwem
Seniorzy
Na co mogą liczyć polscy emeryci? Ulgi i przywileje dla osób 60+
Warszawa
GUS opublikował najnowsze dane. Już tylu obcokrajowców pracuje w Polsce
Samolot Saab GlobalEye
Samoloty Saab GlobalEye będą nowymi "oczami NATO". Niemcy wyłożą na nie miliardy euro
Budowa metra - M2
Nie jeden, a dziesięć systemów metra w Polsce? Ministerstwo kończy planowanie
Odpalenie pocisku ATACMS
Historyczny przełom. Sąsiad Polski wyprodukuje amerykańskie pociski ATACMS
Turkey prepares to host NATO summit 2026
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki
Burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki. Właściciele stracą nad nią kontrolę. Operator zdalnie wyłączy mikroinstalację?
Polecamy
cieśnina Ormuz
Kolejne ataki na statki w cieśninie Ormuz. USA podejrzewają Iran
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Donald Trump
USA otwierają drzwi do F-35 dla Turcji? Trump z ważną deklaracją po spotkaniu z Erdoganem
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
wykład sala wykładowa aula uniwersytet uczelnia wyższa akademia szkoła wyższa wykładowca profesor docent doktor habilitowany adiunkt
Ponad 1,3 mln rezygnacji ze studiów. Ministerstwo ujawnia, dlaczego studenci odchodzą z uczelni
sztuczna inteligencja
Algorytmiczne zarządzanie pracownikami a prawo pracy: Czy szef może sprawdzać wydajność przez AI?
Obronność jako koło zamachowe gospodarki. Bank wskazuje na bilionowy potencjał
Obronność jako koło zamachowe gospodarki. Bank wskazuje na bilionowy potencjał
Polacy coraz częściej podróżują. Polska w europejskiej czołówce wyjazdów
Polacy coraz częściej podróżują. Polska w europejskiej czołówce wyjazdów
Kraj
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Defense Ministers and officials meet in Ankara for the NATO summit Defense Industry Forum
Centrum serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Polska wśród sygnatariuszy porozumienia
smog, zanieczyszczenie powietrza, mieszkańcy, rząd, gmina
Gorzka niespodzianka dla korzystających z kominków i centralnego ogrzewania. Sąsiedzi będą mogli pójść do sądu
Wiadomo, jaki sprzęt Polska przekazała Ukrainie. Odtajniono informacje
Ponad 16 mld zł donacji dla Ukrainy. Polska przekazała również rakiety do systemu Patriot
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Psy asystujące i prawa osób z niepełnosprawnościami. RPO: brakuje skutecznych narzędzi
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
Kto odpowiada za kryzys w ochronie zdrowia? Polacy mają jasną odpowiedź
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń
Regionalny System Ostrzegania: blisko 7 tys. wysłanych powiadomień i ostrzeżeń od początku roku
Świat
Udany atak Ukrainy na terenie Rosji. Drony trafiły w rafinerię
Ukraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie. Rosja ma problemy z paliwem
cieśnina Ormuz
Kolejne ataki na statki w cieśninie Ormuz. USA podejrzewają Iran
Donald Trump
USA otwierają drzwi do F-35 dla Turcji? Trump z ważną deklaracją po spotkaniu z Erdoganem
Samolot Saab GlobalEye
Samoloty Saab GlobalEye będą nowymi "oczami NATO". Niemcy wyłożą na nie miliardy euro
Odpalenie pocisku ATACMS
Historyczny przełom. Sąsiad Polski wyprodukuje amerykańskie pociski ATACMS
Gen. Ołeksandr Syrski wizytuje pułk "Skała"
Nie cichnie skandal wokół elitarnego pułku Ukrainy. Ujawniono kolejne zagadkowe zgony rekrutów
Turkey prepares to host NATO summit 2026
Szczyt NATO w Ankarze. Rozmowy sojuszników w cieniu ostatnich wyboistych sześciu miesięcy
Płonąca rafineria w Omsku
Mają Rosjan na widelcu. 85 proc. mocy przerobowych rafinerii jest już w zasięgu dronów Ukrainy
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj