Forsal logo

Kolejne zmiany w segregacji odpadów. Ta frakcja nie trafi już do zmieszanych

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 13:01
Segregacja odpadów
Zmiany w segregacji odpadów/Shutterstock
Do tej pory kości i inne odpady pochodzenia zwierzęcego nie mogły podlegać kompostowaniu, dlatego trafiały do pojemnika na odpady zmieszane. Nowy system przetwarzania odpadów pozwala jednak na to, by również kości, ości i mięso były traktowane jako bioodpady.

Segregacja odpadów polegająca na dzieleniu ich na kilka frakcji i wyrzucaniu do różnych pojemników jest obowiązkowa w całym kraju. Z reguły do brązowego pojemnika na odpady bio nie wolno wrzucać resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego. Kości należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Jedna z gmin w Wielkopolsce zdecydowała o zmianach w zasadach segregacji: teraz także kości i mięso trafią do brązowego pojemnika.

Mięso, kości i ości trafią do bioodpadów

Gmina Nowe Miasto nad Wartą w Wielkopolsce poinformowała o nowych zasadach dot. segregacji odpadów. Mieszkańcy nie będą już oddzielać resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego. Podobnie jak obierki warzyw i owoców, trafią one do worka na odpady bio.

W zdecydowanej większości gmin takie rozwiązanie nie jest możliwe. Produkty pochodzenia zwierzęcego zakłócają proces kompostowania, ponieważ rozkładają się zdecydowanie dłużej. Mieszkańcy są więc informowani o konieczności wyrzucania kości do odpadów zmieszanych. Mieszkańcy gminy Nowe Miasto nad Wartą będą mogli jednak przetestować inny system segregacji.

"Dzięki wdrożeniu systemu HACCP oraz uzyskaniu odpowiednich certyfikatów przez instalację przetwarzającą nasze odpady, proces fermentacji pozwoli na bezpieczne zagospodarowanie nowych surowców" - można przeczytać w samorządowym komunikacie.

Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców
Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców

Co będzie można wrzucać do worka na bioodpady kuchenne?

Do worka na bioodpady kuchenne, w które gmina wyposaża mieszkańców, będzie można wrzucać:

  • odpady mięsa (surowego i gotowanego), jego przetwory oraz kości i ości,
  • przeterminowane owoce i warzywa, obierki, skorupki jaj,
  • wędliny i inne przetwory mięsne
  • fusy, torebki po herbacie,
  • papierowe chusteczki i ręczniki kuchenne.

Do worka na bioodpady kuchenne nie powinny być wrzucane trociny, odchody zwierząt, żwirek z kuwet ani płynne odpady takie jak olej czy resztki zup. Nowy system segregacji ma zwiększyć poziom recyklingu, jednak wymaga od mieszkańców tego, by śmieci bio dzielili na dwa oddzielne pojemniki:

  • bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, tzw. bioodpady zielone,
  • pozostałe bioodpady, tzw. bioodpady kuchenne.

Odpady biodegradowalne powinny być wrzucane luzem, bez worków i opakowań.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKolejne zmiany w segregacji odpadów. Ta frakcja nie trafi już do zmieszanych »
Tematy: segregacja śmiecisegregacja odpadówgospodarka odpadami
Powiązane
odpady, butelka, olejomat, segregacja śmieci
Segregacja odpadów będzie łatwiejsza. Wchodzą karty seniora
śmieci, pojemniki na odpady, segregacja odpadów, lekomat
Nowe kolory pojemników na odpady. Co wrzucać do białych, a co do czerwonych?
śmieci, bioodpady, brązowe worki na śmieci, śmietnik
Kolejne zmiany w segregacji śmieci. Koniec z brązowymi workami na bioodpady
ubrania
Gdzie wyrzucać zniszczone ubrania? Niekoniecznie trzeba wieźć je do PSZOK
Segregacja odpadów w praktyce
Tak wygląda „segregacja” tekstyliów w praktyce. Za daleko do PSZOK, dzikie wysypiska stałym elementem miejskiego krajobrazu
Zobacz
|
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj