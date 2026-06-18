Segregacja odpadów polegająca na dzieleniu ich na kilka frakcji i wyrzucaniu do różnych pojemników jest obowiązkowa w całym kraju. Z reguły do brązowego pojemnika na odpady bio nie wolno wrzucać resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego. Kości należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Jedna z gmin w Wielkopolsce zdecydowała o zmianach w zasadach segregacji: teraz także kości i mięso trafią do brązowego pojemnika.

Mięso, kości i ości trafią do bioodpadów

Gmina Nowe Miasto nad Wartą w Wielkopolsce poinformowała o nowych zasadach dot. segregacji odpadów. Mieszkańcy nie będą już oddzielać resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego. Podobnie jak obierki warzyw i owoców, trafią one do worka na odpady bio.

W zdecydowanej większości gmin takie rozwiązanie nie jest możliwe. Produkty pochodzenia zwierzęcego zakłócają proces kompostowania, ponieważ rozkładają się zdecydowanie dłużej. Mieszkańcy są więc informowani o konieczności wyrzucania kości do odpadów zmieszanych. Mieszkańcy gminy Nowe Miasto nad Wartą będą mogli jednak przetestować inny system segregacji.

"Dzięki wdrożeniu systemu HACCP oraz uzyskaniu odpowiednich certyfikatów przez instalację przetwarzającą nasze odpady, proces fermentacji pozwoli na bezpieczne zagospodarowanie nowych surowców" - można przeczytać w samorządowym komunikacie.

Co będzie można wrzucać do worka na bioodpady kuchenne?

Do worka na bioodpady kuchenne, w które gmina wyposaża mieszkańców, będzie można wrzucać:

odpady mięsa (surowego i gotowanego), jego przetwory oraz kości i ości,

przeterminowane owoce i warzywa, obierki, skorupki jaj,

wędliny i inne przetwory mięsne

fusy, torebki po herbacie,

papierowe chusteczki i ręczniki kuchenne.

Do worka na bioodpady kuchenne nie powinny być wrzucane trociny, odchody zwierząt, żwirek z kuwet ani płynne odpady takie jak olej czy resztki zup. Nowy system segregacji ma zwiększyć poziom recyklingu, jednak wymaga od mieszkańców tego, by śmieci bio dzielili na dwa oddzielne pojemniki:

bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, tzw. bioodpady zielone,

pozostałe bioodpady, tzw. bioodpady kuchenne.

Odpady biodegradowalne powinny być wrzucane luzem, bez worków i opakowań.