Kolejne zmiany w segregacji śmieci. Koniec z brązowymi workami na bioodpady

Diana Bartosiuk
dzisiaj, 14:04
Koniec brązowych worków na śmieci - gdzie trafią bioodpady?/Shutterstock
Kontrole urzędników wykazały sporo błędów w segregacji śmieci, dlatego od 1 lipca 2026 r. bioodpady nie będą już odbierane w brązowych workach. Mieszkańcy za błędną segregację zostaną ukarani podwójną opłatą.

Od początku kwietnia w gminie Konstancin-Jeziorna trwają kontrole w zakresie segregacji odpadów. Po skontrolowaniu 250 gospodarstw aż w 40 przypadkach stwierdzono błędy w segregacji lub zupełny brak dzielenia odpadów na poszczególne frakcje. Podjęto decyzję o zmianach w zasadach odbioru bioodpadów: tylko w wyjątkowych przypadkach od mieszkańców zostaną one odebrane w brązowych workach.

Najpierw upomnienie, potem wzrost opłaty za odbiór odpadów

Gmina Konstancin-Jeziorna jest zmuszona wprowadzić radykalne zmiany i zacząć karać tych, którzy lekceważą obowiązek segregacji odpadów. Dziś dzielenie śmieci na frakcje jest obligatoryjne, mieszkańcy nie decydują już o tym, czy chcą segregować odpady. Dowolność pozostawiono jedynie w kwestii szklanych i plastikowych opakowań objętych systemem kaucyjnym, które można zwracać w recyklomatach (odzyskując kaucję) lub wyrzucać do worków w żółtym kolorze.

Przeprowadzone przez urzędników kontrole wykazały, że mieszkańcy Konstancina-Jeziorny najczęściej błędnie do odpadów zmieszanych wyrzucają kartony po mleku oraz papier. Te frakcje (o ile nie są znacznie zanieczyszczone czy tłuste) powinny trafiać do innych pojemników.

Kontrolerzy w pierwszej kolejności upomnieli mieszkańców ustnie lub pisemnie, wręczyli im także instrukcję dot. właściwego segregowania odpadów. Na upomnieniach jednak się nie skończy, jeśli sytuacja się powtórzy. Wtedy opłata za odbiór odpadów wzrośnie z obecnych 46 zł do 92 zł miesięcznie od osoby. Gmina chce zdyscyplinować tych, którzy lekceważą obecny od 2020 roku obowiązek segregowania odpadów.

Mieszkańcy nie wrzucą bioodpadów do brązowego worka. Konieczny kompostownik

Ponad 700 mieszkańców gminy w 2026 roku postanowiło skorzystać z obniżki opłat za odbiór odpadów (opłata jest niższa o 10 zł). Tyle osób zgłosiło posiadanie kompostownika na posesji. Od nich gmina nie odbierze już bioodpadów w brązowych workach na śmieci, tych właściciele kompostowników nie będą mogli już wystawiać przed posesje. Do końca roku potrwać mają także kontrole kompostowników. To tam w większości powinny trafiać odpady kuchenne.

1 lipca 2026 roku wchodzą w życie nowe zasady. Brązowe worki na bioodpady będą dopuszczone tylko w określonych sytuacjach, śmieci bio powinny być gromadzone w specjalnych ustandaryzowanych pojemnikach HDPE o pojemności 120, 240 lub 1100 litrów. Ma to ograniczyć zanieczyszczenia. Materiał, z którego wykonane są pojemniki jest odporny na wysokie temperatury (chodzi głównie o promienie słoneczne), co ma poprawić jakość odbieranych od mieszkańców odpadów.

Gmina Konstancin-Jeziorna w ostatnim roku poprawiła swój poziom recyklingu (w 2025 roku 75,15 proc.), wciąż jednak znaczną część odpadów stanowią odpady zmieszane. Kontrole i kary za brak segregacji mają sprawić, że wynik ten powinien być jeszcze wyższy.

