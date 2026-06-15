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Niemcy wysłały armię na granicę z Białorusią. Masa czołgów na flance NATO

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 09:27
Niemcy wysłały armię na granicę z Białorusią. Masa czołgów na flance NATO
Niemcy wysłały armię na granicę z Białorusią. Masa czołgów na flance NATO/East News
Na litewskim poligonie w Podbrodziu rozpoczęły się ćwiczenia 45. brygady pancernej Bundeswehry. W manewrach bierze udział około 2,9 tys. żołnierzy i blisko 800 pojazdów z ośmiu państw NATO. To pierwszy tak duży test niemieckiej brygady stacjonującej na stałe poza granicami kraju.

Ćwiczenia odbywają się na poligonie w Podbrodziu na Litwie, który położony jest około 15 km od granicy z Białorusią. W manewrach uczestniczy około 2,9 tys. żołnierzy, w tym 2,3 tys. z Niemiec, a także około 800 pojazdów wojskowych z ośmiu państw NATO.

Niemiecka armia przy granicy z Białorusią. Masa czołgów na poligonie

Niemiecka armia rzuciła do tych ćwiczeń swoje najnowocześniejsze technologie, angażując ponad 300 bezzałogowych statków powietrznych. Kluczową rolę w operacjach na poligonie odgrywają także zaawansowane czołgi Leopard oraz bojowe wozy piechoty Puma.

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Dowódca niemieckiej brygady Christoph Huber podkreślił, że doświadczenia z wojny w Ukrainie mają bezpośredni wpływ na sposób prowadzenia ćwiczeń. – Uczymy się przy tym oczywiście z tego, co widzimy na Ukrainie – powiedział Huber, cytowany przez agencję dpa.

Jak zaznaczył, celem manewrów jest przygotowanie żołnierzy na współczesne wyzwania pola walki, a nie scenariusze znane z wcześniejszych konfliktów. – Dla nas, jako 45. Brygady Pancernej, (...) jest niezwykle ważne, abyśmy przygotowywali się na możliwe scenariusze konfliktu, scenariusze bojowe przyszłości, a nie na wojnę przeszłości – podkreślił Huber.

Historyczna decyzja Niemiec. Pierwsza taka baza Bundeswehry za granicą

Rozlokowanie 45. brygady pancernej na Litwie jest efektem decyzji rządu w Berlinie, który odpowiedział w ten sposób na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie oraz działania Rosji.

Jednostka została formalnie wcielona do służby 1 kwietnia 2025 roku. Jest to pierwszy duży związek taktyczny Bundeswehr stacjonujący na stałe poza granicami Niemiec. Docelowo brygada ma osiągnąć pełną gotowość operacyjną do 2027 roku. Wtedy ma liczyć około 4,8 tys. żołnierzy oraz 200 pracowników cywilnych.

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Obecność niemieckich sił na Litwie wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania bezpieczeństwa regionu w ramach NATO. Ćwiczenia prowadzone tak blisko granicy z Białorusią mają na celu poprawę współdziałania sił sojuszniczych oraz sprawdzenie ich gotowości w warunkach zbliżonych do realnego konfliktu.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Dziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemcy wysłały armię na granicę z Białorusią. Masa czołgów na flance NATO »
Tematy: NiemcyBundeswehramanewry wojskoweBiałoruś
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