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Inflacja w maju. GUS podał najnowsze dane

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:38
Inflacja w maju. GUS podał najnowsze dane
Inflacja w maju. GUS podał najnowsze dane/Shutterstock
GUS potwierdził wcześniejszy szacunek inflacji za maj. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,1 proc. w skali roku, natomiast względem poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,3 proc.

Inflacja w maju

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2026 r.:

maj

maj

kwiecień

kwiecień

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,1

-0,3

3,2

0,6

Inflacja usług

5,7

-0,2

5,2

1,2

Inflacja towarów

2,1

-0,4

2,4

0,4

Żywność i napoje bezalkoholowe

0,5

-1,0

1,9

0,6

Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

6,4

0,6

6,7

0,6

Odzież i obuwie

-3,4

-0,9

-2,8

2,5

Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii

5,0

0,1

4,8

0,6

Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

-0,9

0,1

-0,8

0,4

Zdrowie

5,1

0,6

5

0,6

Transport

5,6

-0,5

3,5

0

Informacja i komunikacja

4,5

-0,6

4,7

0,8

Rekreacja, sport i kultura

5,6

-2,1

4,6

0,9

Edukacja

6,0

0,1

6

0,1

Restauracje i usugi zakwaterowania

4,5

0,9

4,4

0,6

Ubezpieczenia i usługi finansowe

1,1

0,7

-1,1

0,4

Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi

1,7

0,2

1,7

0,3

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInflacja w maju. GUS podał najnowsze dane »
Tematy: inflacjaGUSceny
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