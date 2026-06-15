Inflacja w maju. GUS podał najnowsze dane

oprac. Kamil Nowak redaktor, wydawca Ten tekst przeczytasz w 1 minutę dzisiaj, 09:38

GUS potwierdził wcześniejszy szacunek inflacji za maj. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,1 proc. w skali roku, natomiast względem poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,3 proc.