Inflacja w maju. GUS podał najnowsze dane

GUS potwierdził wcześniejszy szacunek inflacji za maj. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,1 proc. w skali roku, natomiast względem poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,3 proc.
Inflacja w maju
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2026 r.:
maj
maj
kwiecień
kwiecień
rdr
mdm
rdr
mdm
INFLACJA OGÓŁEM
3,1
-0,3
3,2
0,6
Inflacja usług
5,7
-0,2
5,2
1,2
Inflacja towarów
2,1
-0,4
2,4
0,4
Żywność i napoje bezalkoholowe
0,5
-1,0
1,9
0,6
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
6,4
0,6
6,7
0,6
Odzież i obuwie
-3,4
-0,9
-2,8
2,5
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
5,0
0,1
4,8
0,6
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
-0,9
0,1
-0,8
0,4
Zdrowie
5,1
0,6
5
0,6
Transport
5,6
-0,5
3,5
0
Informacja i komunikacja
4,5
-0,6
4,7
0,8
Rekreacja, sport i kultura
5,6
-2,1
4,6
0,9
Edukacja
6,0
0,1
6
0,1
Restauracje i usugi zakwaterowania
4,5
0,9
4,4
0,6
Ubezpieczenia i usługi finansowe
1,1
0,7
-1,1
0,4
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
1,7
0,2
1,7
0,3
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Źródło: PAP
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