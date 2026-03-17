W styczniu 2026 roku klienci rosyjskich banków wypłacili ze swoich kont ponad 1,6 bln rubli, czyli około 72 mld zł – pisze "The Moscow Times". To najwyższy poziom od marca 2022 roku, kiedy w reakcji na pierwszy szok sankcyjny wypłaty sięgnęły 2,1 bln rubli. Jednocześnie na lokaty terminowe wróciło zaledwie 468 mld rubli, co pokazuje, że większość środków nie trafia z powrotem do systemu bankowego.

Masowe wypłaty gotówki w Rosji. Banki tracą miliardy

W efekcie łączny odpływ kapitału z sektora bankowego wyniósł około 1,1 bln rubli, co jest sygnałem wyraźnej zmiany zachowań finansowych społeczeństwa. Eksperci podkreślają, że taka skala wypłat może świadczyć o spadku zaufania do instytucji finansowych i obawach o bezpieczeństwo własnych pieniędzy w bankach.

Rosyjscy analitycy zwracają uwagę, że podobnych nastrojów w Rosji nie obserwowano od początku lat 2000, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość obecnej sytuacji. W warunkach rozwiniętej bankowości cyfrowej powrót do gotówki jest wyraźnym sygnałem niepewności i próbą zabezpieczenia oszczędności przed ewentualnymi ograniczeniami.

Blady strach padł na Rosjan. Ludzie boją się o pieniądze

Jednym z głównych czynników wpływających na tę sytuację sąmasowe blokady kart i kont bankowych w ramach walki z oszustwami. Szacuje się, że na początku stycznia ograniczenia mogły dotknąć nawet 2–3 mln osób, czyli do 2 proc. wszystkich aktywnych klientów banków, co znacząco podważyło poczucie bezpieczeństwa finansowego.

Dodatkowo od połowy 2025 roku wyraźnie nasiliła się kontrola operacji finansowych przez państwo, w tym działania organów podatkowych analizujących "podejrzane" transakcje. W praktyce zwiększyło to obawy obywateli przed nadmierną ingerencją w ich finanse i sprawiło, że część z nich zaczęła unikać przechowywania pieniędzy w bankach.

Problemy z internetem w Rosji. Gotówka znów staje się podstawą

Problemy pogłębiają również regularne przerwy w dostępie do internetu i usług mobilnych, które utrudniają korzystanie z bankowości elektronicznej. W wielu regionach Rosji zakłócenia stały się codziennością, przez co płatności bezgotówkowe przestają być niezawodne, a gotówka znów zyskuje na znaczeniu.

Władze rozważają jednocześnie wprowadzenie dodatkowych ograniczeń dotyczących wypłat gotówki, co może jeszcze bardziej zwiększyć niepokój społeczny. Proponowane limity w przypadku podejrzeń o oszustwo budzą obawy, że dostęp do własnych środków może zostać w przyszłości jeszcze bardziej utrudniony.

Moskwa traci łączność. Problemy uderzają w gospodarkę Rosji

Szczególnie trudna sytuacja panuje w dużych miastach, gdzie problemy z łącznością wpływają na funkcjonowanie całej gospodarki. W Moskwie awarie internetu utrudniają płatności, działanie aplikacji oraz codzienną pracę wielu firm, co przekłada się na realne straty i dodatkowe napięcia społeczne.

Eksperci ostrzegają, że jeśli obecny trend się utrzyma, może to zagrozić stabilności całego systemu bankowego. Wzrost ilości gotówki w obiegu może również przyczynić się do nasilenia inflacji i ograniczyć możliwości działania banku centralnego, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do jeszcze poważniejszych problemów gospodarczych.