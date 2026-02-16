"Powiem coś, czego nie powinienem". Holenderski urzędnik o F-35

Tuinman to były wojskowy. Jest holenderskim odpowiednikiem polskiego wiceministra obrony i odpowiada za zakupy uzbrojenia dla tamtejszej armii. W sobotę był gościem podcastu "Boekestijn en de Wijk" w rozgłośni BNR Nieuwsradio.

W pewnym momencie zapytano go o niebezpieczeństwa związane z zależnością Europy od amerykańskiej infrastruktury wojskowej i zaplecza technicznego, w tym od aktualizacji oprogramowania myśliwców F-35, którymi dysponują również siły powietrzne Holandii.

– Jeśli mimo wszystko będziecie chcieli dokonać aktualizacji, powiem coś, czego nie powinienem mówić: system F-35 można 'złamać' (w sensie obejść zabezpieczenia – red.) jak iPhone’a – powiedział Tuinman.

Urzędnik nie wyjaśnił jednak, na czym miałaby polegać taka operacja ani czy wskazywał na istnienie konkretnych luk w zabezpieczeniach systemu. Możliwe, że była to jedynie polityczna metafora. Lockheed Martin, producent myśliwca, nie odniósł się dotąd do jego słów.

System ALIS/ODIN to kluczowy element F-35

Program F-35 od początku zakłada ścisłą kontrolę nad oprogramowaniem i systemami naziemnymi. Użytkownicy samolotu nie mogą samodzielnie modyfikować kluczowych elementów jego systemu. Aktualizacje trafiają do maszyn przez scentralizowaną sieć informatyczną działającą w chmurze. Pierwotnie funkcjonował system ALIS, który z powodu licznych problemów jest obecnie zastępowany nowszą platformą ODIN. Proces tej zmiany wciąż trwa.

Sieć ALIS/ODIN to nie tylko kanał aktualizacji. Przed misją wgrywane są przez nią pakiety danych operacyjnych zawierające wrażliwe informacje, m.in. o obronie przeciwlotniczej przeciwnika. Po zakończeniu lotu system pobiera dane zebrane w trakcie operacji. Oznacza to, że infrastruktura informatyczna jest kluczowa dla funkcjonowania całego programu.

Jedynie Izrael wynegocjował możliwość instalowania w swoich F-35I oprogramowania opracowanego w kraju oraz częściowo niezależnego działania poza siecią ALIS/ODIN. Uzyskał także prawo do samodzielnych napraw na poziomie zakładów remontowych.