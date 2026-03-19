Trzynasta emerytura została ustanowiona ustawą z 9 stycznia 2020 roku jako dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów. Na początku miała charakter jednorazowy, jednak od 2021 roku na stałe weszła do systemu świadczeń. Obecnie jej wypłaty odbywają się na podstawie znowelizowanych przepisów, zgodnie z którymi co roku trafia do osób pobierających długoterminowe emerytury i renty, m.in. z ZUS, KRUS, służb mundurowych oraz innych instytucji ubezpieczeniowych. Wysokość świadczenia jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej w danym roku, a jego przyznanie odbywa się automatycznie – bez konieczności składania wniosku przez uprawnionych.

Czy 13. emerytura zależy od wysokości emerytury?

Trzynasta emerytura jest wypłacana w jednakowej kwocie brutto dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury czy renty. Oznacza to, że każdy otrzymuje taką samą kwotę, bez względu na staż pracy czy wcześniejsze zarobki. W 2026 roku jej wysokość brutto odpowiada minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji i wynosi 1978,49 zł.

Kwota netto, czyli ta, która faktycznie trafia na konto świadczeniobiorcy, może być jednak inna. Od 13. emerytury potrącana jest składka zdrowotna, a osoby, których roczne dochody przekraczają 30 tys. zł, płacą także zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki ponad tę kwotę. W efekcie rzeczywista wypłata „na rękę” różni się w zależności od wysokości podstawowego świadczenia. Innymi słowy, choć świadczenie brutto jest jednakowe dla wszystkich, jego wartość netto zależy od indywidualnej sytuacji finansowej emeryta lub rencisty.

Jakie są potrącenia z 13. emerytury?

Choć trzynasta emerytura jest dodatkowym świadczeniem, stosuje się do niej te same zasady co do standardowych emerytur i rent. Oznacza to, że od wypłacanej kwoty pobierane są potrącenia: składka zdrowotna w wysokości 9% oraz podatek dochodowy w wysokości 12% w przypadku osób, których roczne dochody przekraczają kwotę wolną od podatku, czyli 30 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że seniorzy, których roczne dochody nie przekraczają tej granicy, nie płacą zaliczki na podatek dochodowy. W praktyce oznacza to, że część emerytów otrzyma niemal pełną kwotę świadczenia „na rękę”, a inni będą mieli nieco niższą wypłatę.

Ile wyniesie trzynastka na rękę w 2026 roku?

W zależności od wysokości podstawowej emerytury oraz ewentualnych potrąceń, 13. emerytura „na rękę” w 2026 roku może wynosić od 1563,43 zł do 1625,43 zł.

Seniorzy pobierający minimalne świadczenie podstawowe otrzymają 13. emeryturę w kwocie około 1625,43 zł netto, natomiast osoby, których podstawowa emerytura wynosi około 2400 zł lub więcej, dostaną ją w wysokości około 1563,43 zł netto.

13. emerytura 2026. Tabela brutto i netto

Poniżej zamieszczamy tabelę z szacunkowymi wyliczeniami 13. emerytury netto w 2026 roku, z uwzględnieniem różnych poziomów obciążeń podatkowych i składek. Warto jednak pamiętać, że są to dane orientacyjne, a rzeczywista kwota wypłaty może się nieco różnić w zależności od indywidualnych okoliczności każdego świadczeniobiorcy.

Emerytura przed waloryzacją brutto Emerytura po waloryzacji brutto Trzynasta emerytura netto 1878,91 zł 1978,49 zł 1625,43 zł 1900 zł 2000,70 zł 1623,43 zł 2000 zł 2106,00 zł 1610,43 zł 2100 zł 2211,30 zł 1597,43 zł 2200 zł 2316,60 zł 1585,43 zł 2300 zł 2421,90 zł 1572,43 zł 2400 zł 2527,20 zł (i więcej) 1563,43 zł

Kto dostanie 13. emeryturę w 2026 roku?

Prawo do 13. emerytury przysługuje wszystkim osobom, które na dzień 31 marca danego roku mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń wypłacanych przez ZUS, KRUS, służby mundurowe lub inne systemy emerytalne.

W 2026 roku dodatkowe świadczenie otrzymają między innymi: emeryci i renciści z ZUS, osoby pobierające renty rodzinne, osoby otrzymujące rentę socjalną, świadczeniobiorcy KRUS, emeryci służb mundurowych oraz osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych.

Co istotne, nie trzeba składać żadnego wniosku – wypłata 13. emerytury odbywa się automatycznie na podstawie danych zawartych w systemie ubezpieczeń społecznych.

Komu nie przysługuje 13. emerytura w 2026 roku?

Chociaż 13. emerytura trafia do większości seniorów, nie wszyscy mogą liczyć na jej wypłatę. Świadczenie nie przysługuje osobom, które:

nie mają prawa do emerytury ani renty na dzień 31 marca 2026 roku,

mają wstrzymaną wypłatę świadczenia, np. z powodu przekroczenia dopuszczalnych progów dochodowych,

przebywają za granicą i nie są objęte polskim systemem ubezpieczeń społecznych,

są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,

pobierają tzw. emeryturę olimpijską.

13. emerytura 2026 – kiedy wypłaty?

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona w kwietniu 2026 roku wraz z podstawowym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Ze względu na kalendarz, harmonogram wypłat z ZUS w tym miesiącu przedstawia się następująco: