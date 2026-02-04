13. emerytura to coroczne dodatkowe wsparcie finansowe przysługujące wszystkim emerytom i rencistom. Jej przyznawanie reguluje ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. 2020 poz. 321). Świadczenie to wypłacane jest niezależnie od wysokości pobieranej emerytury lub renty, a uprawnieni nie muszą składać żadnych wniosków – ZUS przekazuje „trzynastkę” automatycznie.
Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?
Kwota 13. emerytury odpowiada wysokości najniższego świadczenia emerytalnego obowiązującego w danym roku. Szacuje się, że marcowa waloryzacja w 2026 roku wyniesie 5,08 proc., a co za tym idzie – minimalna emerytura wzrośnie do 1974,36 zł brutto i tyle właśnie otrzymają osoby uprawnione do „trzynastki”. Należy jednak pamiętać, że jest to kwota brutto – wypłata zostanie pomniejszona o składkę zdrowotną, a u seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki ponad ten próg. Ostatecznie 13. emerytura wyniesie od 1559,67 zł do 1622,67 zł netto, w zależności od indywidualnej sytuacji.
Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenia wysokości trzynastej emerytury w zależności od aktualnie pobieranego świadczenia. Tabela została przygotowana z uwzględnieniem prognozowanej waloryzacji na poziomie 5,08 proc.
|Emerytura przed waloryzacją brutto
|Emerytura po waloryzacji brutto
|Trzynasta emerytura netto
|1878,91 zł
|1 974,36 zł
|1622,67 zł
|1900 zł
|1996,52 zł
|1620,67 zł
|2000 zł
|2101,60 zł
|1607,67 zł
|2100 zł
|2206,68 zł
|1594,67 zł
|2200 zł
|2311,76 zł
|1581,67 zł
|2300 zł
|2416,84 zł
|1568,67 zł
|2400 zł
|2521,92 zł
|1559,67 zł
|2500 zł
|2627,00 zł
|1559,67 zł
|2600 zł
|2732,08 zł
|1559,67 zł
|2700 zł
|2837,16 zł
|1559,67 zł
|2800 zł
|2942,24 zł
|1559,67 zł
|2900 zł
|3047,32 zł
|1559,67 zł
|3000 zł
|3152,40 zł
|1559,67 zł
13. emerytura – kiedy jest wypłacana?
Co do zasady, 13. emerytura jest wypłacana w kwietniu, wraz z bieżącą emeryturą lub rentą. Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS są następujące:
- 1 dzień każdego miesiąca,
- 6 dzień każdego miesiąca,
- 10 dzień każdego miesiąca,
- 15 dzień każdego miesiąca,
- 20 dzień każdego miesiąca,
- 25 dzień każdego miesiąca.
Warto jednak pamiętać, że jeśli ustalony termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.
13. emerytura – nowe terminy wypłat w kwietniu 2026
W kwietniu 2026 roku niektórzy emeryci otrzymają przelew od ZUS szybciej, właśnie ze względu na układ kalendarza. W tym samym terminie, poza podstawowym świadczeniem, na konto wpłynie 13. emerytura. Terminy wypłat z ZUS na kwiecień 2026 wyglądają następująco:
- 1 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;
- 3 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny);
- 10 kwietnia (piątek) – wypłaty bez zmian;
- 15 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;
- 20 kwietnia (poniedziałek);
- 24 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 25 kwietnia (sobota).
Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 6 i 25 dnia każdego miesiąca w tym roku otrzymają 13. emeryturę wcześniej.
Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku w ogóle?
Mimo że 13. emerytura trafia do zdecydowanej większości seniorów, nie każdy może liczyć na jej wypłatę. Dodatkowe świadczenie nie obejmuje osób, które:
- nie posiadają prawa do emerytury ani renty na dzień 31 marca 2026 roku,
- mają wstrzymaną wypłatę emerytury lub renty, np. z powodu przekroczenia dopuszczalnych progów dochodowych,
- przebywają poza granicami kraju i nie są objęte polskim systemem ubezpieczeń społecznych,
- są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,
- otrzymują tzw. emeryturę olimpijską.
Podstawa prawna:
- Ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2020 poz. 321 z późn. zm.)
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS