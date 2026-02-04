13. emerytura to coroczne dodatkowe wsparcie finansowe przysługujące wszystkim emerytom i rencistom. Jej przyznawanie reguluje ustawa z 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. 2020 poz. 321). Świadczenie to wypłacane jest niezależnie od wysokości pobieranej emerytury lub renty, a uprawnieni nie muszą składać żadnych wniosków – ZUS przekazuje „trzynastkę” automatycznie.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

Kwota 13. emerytury odpowiada wysokości najniższego świadczenia emerytalnego obowiązującego w danym roku. Szacuje się, że marcowa waloryzacja w 2026 roku wyniesie 5,08 proc., a co za tym idzie – minimalna emerytura wzrośnie do 1974,36 zł brutto i tyle właśnie otrzymają osoby uprawnione do „trzynastki”. Należy jednak pamiętać, że jest to kwota brutto – wypłata zostanie pomniejszona o składkę zdrowotną, a u seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy od nadwyżki ponad ten próg. Ostatecznie 13. emerytura wyniesie od 1559,67 zł do 1622,67 zł netto, w zależności od indywidualnej sytuacji.

Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenia wysokości trzynastej emerytury w zależności od aktualnie pobieranego świadczenia. Tabela została przygotowana z uwzględnieniem prognozowanej waloryzacji na poziomie 5,08 proc.

Emerytura przed waloryzacją brutto Emerytura po waloryzacji brutto Trzynasta emerytura netto 1878,91 zł 1 974,36 zł 1622,67 zł 1900 zł 1996,52 zł 1620,67 zł 2000 zł 2101,60 zł 1607,67 zł 2100 zł 2206,68 zł 1594,67 zł 2200 zł 2311,76 zł 1581,67 zł 2300 zł 2416,84 zł 1568,67 zł 2400 zł 2521,92 zł 1559,67 zł 2500 zł 2627,00 zł 1559,67 zł 2600 zł 2732,08 zł 1559,67 zł 2700 zł 2837,16 zł 1559,67 zł 2800 zł 2942,24 zł 1559,67 zł 2900 zł 3047,32 zł 1559,67 zł 3000 zł 3152,40 zł 1559,67 zł

13. emerytura – kiedy jest wypłacana?

Co do zasady, 13. emerytura jest wypłacana w kwietniu, wraz z bieżącą emeryturą lub rentą. Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS są następujące:

1 dzień każdego miesiąca,

6 dzień każdego miesiąca,

10 dzień każdego miesiąca,

15 dzień każdego miesiąca,

20 dzień każdego miesiąca,

25 dzień każdego miesiąca.

Warto jednak pamiętać, że jeśli ustalony termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

13. emerytura – nowe terminy wypłat w kwietniu 2026

W kwietniu 2026 roku niektórzy emeryci otrzymają przelew od ZUS szybciej, właśnie ze względu na układ kalendarza. W tym samym terminie, poza podstawowym świadczeniem, na konto wpłynie 13. emerytura. Terminy wypłat z ZUS na kwiecień 2026 wyglądają następująco:

1 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;

3 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny);

10 kwietnia (piątek) – wypłaty bez zmian;

15 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;

20 kwietnia (poniedziałek);

24 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 25 kwietnia (sobota).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 6 i 25 dnia każdego miesiąca w tym roku otrzymają 13. emeryturę wcześniej.

Kto nie otrzyma 13. emerytury w 2026 roku w ogóle?

Mimo że 13. emerytura trafia do zdecydowanej większości seniorów, nie każdy może liczyć na jej wypłatę. Dodatkowe świadczenie nie obejmuje osób, które:

nie posiadają prawa do emerytury ani renty na dzień 31 marca 2026 roku,

mają wstrzymaną wypłatę emerytury lub renty, np. z powodu przekroczenia dopuszczalnych progów dochodowych,

przebywają poza granicami kraju i nie są objęte polskim systemem ubezpieczeń społecznych,

są sędziami lub prokuratorami w stanie spoczynku,

otrzymują tzw. emeryturę olimpijską.

