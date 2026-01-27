Najnowsze prognozy wskazują, że waloryzacja może okazać się wyższa od wcześniejszych założeń rządowych, co bezpośrednio przełoży się na wzrost kwoty trzynastej emerytury. W efekcie w kwietniu seniorzy mogą otrzymać dodatkowe świadczenie sięgające nawet ponad 1600 zł netto.

Dlaczego 13. emerytura w 2026 roku będzie wyższa?

Za wzrost trzynastej emerytury w 2026 roku odpowiada wyższa od pierwotnych założeń waloryzacja świadczeń. Choć w ustawie budżetowej przyjęto ostrożny wskaźnik na poziomie 4,88 proc., najnowsze dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że realna inflacja może przełożyć się na waloryzację sięgającą co najmniej 5,08 proc. To właśnie marcowa podwyżka emerytur decyduje o wysokości minimalnego świadczenia, któremu równa jest trzynasta emerytura. Nawet niewielki wzrost wskaźnika waloryzacji oznacza wyższą „trzynastkę” wypłacaną w 2026 roku, która w kwocie brutto może wynieść 1974,36 zł.

Ważne Ostateczną wartość wskaźnika waloryzacji, a co za tym idzie – wysokość 13. emerytury w 2026 roku, poznamy w lutym 2026.

Jakie są potrącenia z 13. emerytury?

Mimo że trzynasta emerytura ma charakter dodatku, obowiązują wobec niej takie same reguły jak przy wypłacie zwykłych emerytur i rent. Oznacza to, że od świadczenia odliczane są następujące należności:

składka zdrowotna – 9%,

podatek dochodowy – 12% (dotyczy osób, których roczne dochody przekraczają kwotę wolną od podatku, czyli 30 000 zł).

Warto podkreślić, że seniorzy mieszczący się w limicie kwoty wolnej nie zapłacą zaliczki na PIT. W efekcie część uprawnionych otrzyma trzynastą emeryturę niemal w pełnej wysokości „na rękę”, podczas gdy inni zobaczą na koncie nieco niższą kwotę.

Ile wyniesie trzynastka na rękę w 2026 roku?

Wysokość trzynastej emerytury „na rękę” w 2026 roku będzie uzależniona od kwoty podstawowego świadczenia oraz zastosowanych potrąceń. W praktyce netto może ona wynieść od 1559,67 zł do 1622,67 zł.

seniorzy pobierający najniższą emeryturę otrzymają trzynastkę w kwocie około 1622,67 zł netto;

osoby z emeryturą podstawową na poziomie około 2400 zł lub wyższą dostaną 1559,67 zł netto z tytułu trzynastej emerytury.

13. emerytura 2026. Tabela brutto i netto

Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenia wysokości czternastej emerytury w zależności od aktualnie pobieranego świadczenia. Tabela została przygotowana z uwzględnieniem prognozowanej waloryzacji na poziomie 5,08 proc.

Emerytura przed waloryzacją brutto Emerytura po waloryzacji brutto Trzynasta emerytura netto 1878,91 zł 1 974,36 zł 1622,67 zł 1900 zł 1996,52 zł 1620,67 zł 2000 zł 2101,60 zł 1607,67 zł 2100 zł 2206,68 zł 1594,67 zł 2200 zł 2311,76 zł 1581,67 zł 2300 zł 2416,84 zł 1568,67 zł 2400 zł 2521,92 zł 1559,67 zł 2500 zł 2627,00 zł 1559,67 zł 2600 zł 2732,08 zł 1559,67 zł 2700 zł 2837,16 zł 1559,67 zł 2800 zł 2942,24 zł 1559,67 zł 2900 zł 3047,32 zł 1559,67 zł 3000 zł 3152,40 zł 1559,67 zł

Kto dostanie 13. emeryturę w 2026 roku?

Do trzynastej emerytury mają prawo wszystkie osoby, które w dniu realizacji wypłaty posiadają uprawnienie do jednego z długoterminowych świadczeń wypłacanych przez ZUS, KRUS, systemy służb mundurowych lub inne instytucje emerytalne.

W 2026 roku trzynastkę otrzymają m.in.:

emeryci i renciści z ZUS,

osoby pobierające renty rodzinne,

świadczeniobiorcy renty socjalnej,

osoby objęte systemem KRUS,

emeryci służb mundurowych,

osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych.

Istotne jest to, że nie ma konieczności składania żadnych wniosków – dodatek wypłacany jest automatycznie na podstawie danych znajdujących się w systemach ubezpieczeniowych.

Komu nie przysługuje 13. emerytura w 2026 roku?

Mimo że trzynasta emerytura przysługuje zdecydowanej większości seniorów, obowiązujące przepisy przewidują przypadki, w których dodatek nie zostanie wypłacony: