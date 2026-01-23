Ryczałt energetyczny - dofinansowanie do prądu z ZUS to dodatkowe 312,71 zł co miesiąc

Ryczałt energetyczny jest formą wsparcia przewidzianą w ustawie z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych w okresie wojny i po jej zakończeniu. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez gospodarstwa domowe osób uprawnionych. Dodatek wypłacany jest przez ZUS, a jego kwota podlega corocznej waloryzacji, aby odpowiadała aktualnym kosztom utrzymania oraz poziomowi inflacji.

ZUS wypłaca 312,71 zł co miesiąc. Kto ma prawo do ryczałtu energetycznego?

Ryczałt energetyczny nie ma charakteru powszechnego i nie przysługuje wszystkim osobom starszym. Mogą się o niego starać wyłącznie osoby wymienione w ustawie o kombatantach, którym – obok innych uprawnień – przyznano również to świadczenie. Do grona osób uprawnionych należą:

kombatanci oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej,

oraz inne osoby posiadające status osoby uprawnionej, żołnierze odbywający zastępczą służbę wojskową , którzy byli przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub w batalionach budowlanych,

, którzy byli przymusowo kierowani do pracy m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub w batalionach budowlanych, wdowy i wdowcy po kombatantach oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem pobierania emerytury lub renty,

oraz innych osobach uprawnionych, pod warunkiem pobierania emerytury lub renty, wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, jeżeli pobierają emeryturę lub rentę.

Ile wynosi ryczałt energetyczny?

Od 1 marca 2025 roku wysokość ryczałtu energetycznego wzrosła do 312,71 zł miesięcznie. Kwota ta jest co roku publikowana w „Monitorze Polskim” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 20 ust. 3d ustawy. Oznacza to, że dodatek podlega automatycznej waloryzacji wraz z emeryturami i rentami, a nowa stawka zawsze zaczyna obowiązywać od marca.

Ryczałt energetyczny – ile wyniesie po podwyżce od 1 marca 2026 roku?

Kolejna podwyżka świadczeń emerytalnych i rentowych będzie miała miejsce 1 marca 2026 roku. Zgodnie z aktualnymi prognozami, podwyżki mogą wynieść około 5,08%. Oznacza to, zwiększenie ryczałtu energetycznego do 328,60 zł miesięcznie.

Należy jednak zaznaczyć, że ostateczny poziom wskaźnika waloryzacji zostanie ustalony dopiero po opublikowaniu kompletnych danych statystycznych. Decydujące znaczenie będzie miał komunikat Prezesa GUS dotyczący realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku w porównaniu z rokiem 2024. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o FUS, dane te muszą zostać przedstawione najpóźniej do 10 lutego 2026 roku. W praktyce oznacza to, że ostateczny wskaźnik waloryzacji, a wraz z nim dokładne kwoty przyszłorocznych podwyżek świadczeń, poznamy dopiero w lutym 2026 roku.

Aby otrzymać z ZUS dodatkowe 312,71 zł kluczowy jest jeden dokument

O przyznaniu ryczałtu nie przesądzają ani wiek, ani poziom osiąganych dochodów. Kluczowe jest posiadanie statusu kombatanta lub osoby represjonowanej, ewentualnie bycie wdową lub wdowcem po takiej osobie, a także pobieranie emerytury, renty lub innego podobnego świadczenia. Podstawą do uzyskania dodatku jest decyzja wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza okres działalności kombatanckiej lub fakt doznania represji. W przypadku wdów i wdowców niezbędny jest dokument potwierdzający status członka rodziny osoby uprawnionej. Natomiast osoby odbywające zastępczą służbę wojskową i przymusowo kierowane do pracy powinny przedłożyć zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień, a wdowy po takich żołnierzach – dokument wydany przez właściwy organ wojskowy, potwierdzający przysługujące im prawa.

Jak złożyć wniosek o ryczałt energetyczny krok po kroku?

Sprawdź swoje uprawnienia – konieczna jest decyzja Szefa UdSKiOR potwierdzająca status kombatanta lub osoby represjonowanej. W przypadku wdów i wdowców potrzebny będzie dokument potwierdzający prawo do świadczeń jako członka rodziny po osobie uprawnionej. Uzupełnij wniosek ZUS-ERK – jeden formularz służy jednocześnie do ubiegania się o emeryturę lub rentę oraz o ryczałt energetyczny. Druk jest dostępny w placówkach ZUS lub do pobrania w wersji elektronicznej. Złóż dokumenty – możesz zrobić to osobiście w ZUS (pisemnie albo ustnie do protokołu), wysłać je pocztą, a w przypadku pobytu za granicą także za pośrednictwem konsulatu. Poczekaj na decyzję – rozpatrzenie wniosku następuje zwykle w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów i wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Po pozytywnej decyzji dodatek zostanie doliczony do wypłacanego świadczenia. Zgromadź wymagane załączniki – najczęściej jest to decyzja UdSKiOR potwierdzająca status osoby uprawnionej lub dokumentacja wojskowa (w przypadku żołnierzy przymusowo kierowanych do pracy), a u wdów i wdowców – decyzja potwierdzająca prawa jako członka rodziny po kombatancie.

Kiedy złożyć wniosek o ryczałt energetyczny?

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego można złożyć w każdej chwili, ponieważ przepisy nie przewidują żadnego terminu granicznego. Po skompletowaniu i złożeniu prawidłowej dokumentacji ZUS ma maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji. Wypłata świadczenia następuje najpóźniej w miesiącu następującym po złożeniu wniosku.

Jakie inne dodatki i świadczenia przysługują kombatantom?

Osoby spełniające kryteria do otrzymania ryczałtu energetycznego mogą liczyć również na inne świadczenia i formy wsparcia finansowego, w tym m.in.:

dodatek kombatancki w wysokości 330,07 zł miesięcznie,

w wysokości 330,07 zł miesięcznie, dodatek kompensacyjny – 49,51 zł miesięcznie,

– 49,51 zł miesięcznie, świadczenie dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową – 330,07 zł miesięcznie,

– 330,07 zł miesięcznie, świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej – od 16,55 zł do 330,07 zł miesięcznie, w zależności od długości deportacji i okresu pracy.

Ponadto Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oferuje dodatkową pomoc, m.in. dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych, leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji – zarówno w warunkach domowych, jak i ambulatoryjnych. Możliwe jest także uzyskanie wsparcia finansowego o charakterze jednorazowym lub okresowym, przyznawanego po spełnieniu określonych warunków.

W standardowych przypadkach ryczałt energetyczny jest przekazywany co miesiąc razem z emeryturą lub rentą według następującego harmonogramu wypłat:

1. dzień miesiąca;

6. dzień miesiąca;

10. dzień miesiąca;

15. dzień miesiąca;

20. dzień miesiąca;

25. dzień miesiąca.

Czy 312,71 zł ryczałtu energetycznego to kwota brutto czy netto. Czy od ryczałtu energetycznego potrącane są składki?

Ryczałt energetyczny działa jako ustawowy dodatek do emerytur i rent, wypłacany w postaci stałej kwoty pieniężnej. Świadczenie trafia do uprawnionych w pełnej wysokości razem z emeryturą lub rentą i nie podlega odrębnemu opodatkowaniu, tak jak przychody z pracy. Oznacza to, że beneficjent otrzymuje pełne 312,71 zł „na rękę”. Przepisy regulujące przyznanie ryczałtu potwierdzają również, że nie ma obowiązku dokumentowania ani rozliczania, na co zostały przeznaczone te środki.