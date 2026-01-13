Kto może pobierać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?
Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ma na celu wsparcie osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Prawo do niego mają:
- dzieci (poniżej 16. roku życia) z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności — pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;
- osoby, które ukończyły 75 lat, którym zasiłek przysługuje automatycznie.
Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód. Jego celem jest wsparcie części wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki lub pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu.
Zasiłek pielęgnacyjny także dla cukrzyków
Osoby z cukrzycą typu 1 również mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, o ile posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Sama diagnoza cukrzycy nie jest wystarczająca – decydujące znaczenie mają występujące powikłania, takie jak:
- retinopatia, nefropatia lub schorzenia układu krążenia,
- nawracające epizody kwasicy lub hipoglikemii wymagające stałej opieki,
- w przypadku dzieci — wystarczające jest samo orzeczenie o niepełnosprawności.
Natomiast przy cukrzycy typu 2 zasiłek przysługuje jedynie w przypadku ciężkich powikłań, takich jak amputacje, utrata wzroku czy niewydolność nerek, które muszą być potwierdzone orzeczeniem i istotnie ograniczać samodzielne funkcjonowanie chorego.
Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
Przepisy przewidują kilka przypadków, w których zasiłek nie może być wypłacany:
- jeśli dana osoba pobiera już dodatek pielęgnacyjny z innego źródła (np. z ZUS),
- gdy przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, takiej jak dom pomocy społecznej,
- jeśli członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez obowiązujące przepisy lub umowy międzynarodowe.
Jak uzyskać dodatek dla cukrzyków w 2026 roku?
Aby móc otrzymać dodatek przysługujący osobom z cukrzycą, w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dołączając pełną dokumentację medyczną, taką jak zaświadczenia lekarskie, wyniki badań czy opinię diabetologa.
Po otrzymaniu orzeczenia można wystąpić z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny w odpowiedniej instytucji – najczęściej w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Niezbędne formularze są dostępne zarówno w urzędzie, jak i w wersji elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć:
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną.
Świadczenie jest przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej, która zazwyczaj wydawana jest w ciągu 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.
Ile wynosi dodatek dla cukrzyków w 2026 roku?
Od 1 listopada 2019 roku wysokość świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i taka sama kwota obowiązuje również w kolejnym okresie zasiłkowym przypadającym na rok 2026, czyli od 1 listopada 2025 do 31 października 2026.
Zasiłek nie podlega corocznej waloryzacji – ostatnia podwyżka miała miejsce w 2019 roku i od tamtej pory kwota pozostaje niezmienna. Następna weryfikacja wysokości zasiłku została zaplanowana na 2027 rok.