Kto może pobierać zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ma na celu wsparcie osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Prawo do niego mają:

dzieci (poniżej 16. roku życia) z orzeczeniem o niepełnosprawności;

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osoby powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności — pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia;

osoby, które ukończyły 75 lat, którym zasiłek przysługuje automatycznie.

Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód. Jego celem jest wsparcie części wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki lub pomocy innej osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Zasiłek pielęgnacyjny także dla cukrzyków

Osoby z cukrzycą typu 1 również mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, o ile posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Sama diagnoza cukrzycy nie jest wystarczająca – decydujące znaczenie mają występujące powikłania, takie jak:

retinopatia, nefropatia lub schorzenia układu krążenia,

nawracające epizody kwasicy lub hipoglikemii wymagające stałej opieki,

w przypadku dzieci — wystarczające jest samo orzeczenie o niepełnosprawności.

Natomiast przy cukrzycy typu 2 zasiłek przysługuje jedynie w przypadku ciężkich powikłań, takich jak amputacje, utrata wzroku czy niewydolność nerek, które muszą być potwierdzone orzeczeniem i istotnie ograniczać samodzielne funkcjonowanie chorego.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Przepisy przewidują kilka przypadków, w których zasiłek nie może być wypłacany:

jeśli dana osoba pobiera już dodatek pielęgnacyjny z innego źródła (np. z ZUS),

gdy przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę, takiej jak dom pomocy społecznej,

jeśli członek rodziny otrzymuje podobne świadczenie za granicą, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez obowiązujące przepisy lub umowy międzynarodowe.

Aby móc otrzymać dodatek przysługujący osobom z cukrzycą, w pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dołączając pełną dokumentację medyczną, taką jak zaświadczenia lekarskie, wyniki badań czy opinię diabetologa.

Po otrzymaniu orzeczenia można wystąpić z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny w odpowiedniej instytucji – najczęściej w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Niezbędne formularze są dostępne zarówno w urzędzie, jak i w wersji elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności,

dokument potwierdzający tożsamość,

dokumentację medyczną.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie decyzji administracyjnej, która zazwyczaj wydawana jest w ciągu 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Od 1 listopada 2019 roku wysokość świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i taka sama kwota obowiązuje również w kolejnym okresie zasiłkowym przypadającym na rok 2026, czyli od 1 listopada 2025 do 31 października 2026.

Zasiłek nie podlega corocznej waloryzacji – ostatnia podwyżka miała miejsce w 2019 roku i od tamtej pory kwota pozostaje niezmienna. Następna weryfikacja wysokości zasiłku została zaplanowana na 2027 rok.