Czas pracy

Pracownik pracujący zdalnie powinien potwierdzić rozpoczęcie pracy w sposób przyjęty u danego pracodawcy uzależniony od rodzaju wykonywanej pracy. Może to być logowanie do sytemu czy połączenie się z przełożonym telefonicznie, spotkanie audiovideo z członkami zespołu albo udzielenie odpowiedzi przełożonemu na listę zadań do wykonania na dany dzień. Należy pamiętać, że po każdej godzinie pracy przy komputerze pracownik ma prawo do 5 minutowej przerwy wliczonej do czasu pracy – może to być moment na skorzystanie z toalety, zrobienie czegoś do picia, zjedzenie śniadania. Przy dłuższym niż 6 godzinnym dniu pracy przysługuje jedna przerwa 15 minutowa.

Zasady komunikowania się z pracownikiem

Pracodawca powinien wypracować takie rozwiązania aby zapewnić możliwość komunikowania się z pracownikiem oraz ich grupy wzajemnie między sobą. Najczęstszą formą są spotkania audiovideo, które zastąpiły bezpośrednie narady. Pracodawca może w regulaminie pracy wskazać zasady takich spotkań w zależności od potrzeb czy sytuacji np. nieakceptowanego widocznego stroju, włączania kamery internetowej, tła, dobiegających. Te reguły mogą dotyczyć tylko kontaktów z osobami niezatrudnionymi u pracodawcy albo każdego połączenia.

Oczywiście należy brać pod uwagę że na pewne kwestie pracownik może nie mieć wpływu. Jak można oczekiwać, że w tym samym pomieszczeniu nie będzie grała muzyka tak trudno zakazać pracownika głośnych prac domowych czy remontu. Pracodawca musi mieć świadomość, że obok, nawet w sąsiednim pomieszczeniu może się toczyć życie rodzinne pracownika- płakać dziecko, szczekać pies.

Pracodawca może też ustalić zasady kontaktu telefonicznego z przełożonym czy częstotliwość sprawdzania poczty służbowej czy kalendarza. W razie potrzeby pracownik powinien informować przełożonego i współpracowników o postępie wykonywanej pracy i jej wynikach.

Opuszczenie stanowiska pracy zdalnej

Specyfika danego stanowiska pracy może powodować, że pracownik nie świadczy swoich obowiązków jedynie za biurkiem ale również w terenie np. u kontrahenta. Powinien być ustalona u pracodawcy zasada odnotowywania wyjść służbowych podczas wykonywania pracy zdalnej. Tak samo jak podczas świadczenia pracy w siedzibie pracodawcy pracownik może mieć potrzebę wyjścia prywatnego w godzinach pracy na załatwienie ważnych spraw osobistych np. do lekarza z obowiązkiem odpracowania czasu nieobecności.

Awaria podczas pracy zdalnej

Najczęstszym problemem przy pracy na laptopie on line jest awaria prądu. Na laptopie możliwe jest kontynuowanie pracy zdalnej jeszcze przez jakiś czas natomiast odcięcie zasilania uniemożliwia korzystanie z internetu. W regulaminie pracy zdalnej powinno być wskazane jak powinien się zachować pracownik oraz jakie są dopuszczalne rozwiązania mając na uwadze pozostały czas pracy pracownika w danym dniu, odległości od siedziby pracodawcy oraz dostępność komunikacyjna, terminowość wykonywanego zadania.