Minimalne wynagrodzenie w górę. Pracownicy będą mieli powody do zadowolenia

3% - o tyle wzrosną wynagrodzenia pracowników samorządowych. Wynika to z ogłoszonego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów z 25 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Oprócz podwyżki stawek wynagrodzenia zasadniczego, zwiększono również maksymalną wysokość dodatku funkcyjnego.

O ile wzrasta minimalne wynagrodzenie?

Wysokość wynagrodzenia zależy od kategorii zaszeregowania. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia minimalne wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania zostało zrównane z płacą minimalną i wynosi obecnie 4806 zł. W kolejnych kategoriach zaszeregowania stawki mieszczą się w przedziale od 4830 zł do 6750 zł.

Zmiany dotyczą również najwyższych stanowisk w samorządzie. Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski – otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12030 zł. Tyle samo wyniesie maksymalna stawka wynagrodzenia zasadniczego marszałka województwa. Wynagrodzenie starosty w powiecie liczącym powyżej 120 tys. mieszkańców wyniesie teraz 11 650 zł.

W przypadku prezydentów miast powyżej 300 tys. mieszkańców wynagrodzenie zasadnicze wyniesie 11 650 zł. Z kolei skarbnicy jednostek samorządu terytorialnego będą otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 8280 zł do 11 540 zł.

Pełną treść rozporządzenia wraz z tabelami wynagrodzeń można znaleźć poniżej:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Nowelizacja przewiduje również podwyżkę maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego. W przypadku prezydenta m.st. Warszawy jego maksymalna wysokość wyniesie 4643 zł. Maksymalny dodatek prezydentów miast powyżej 300 tys. jest o 13 zł niższy.

Maksymalny dodatek dla marszałków województw wyniesie 4640 zł. Burmistrzowie i wójtowie miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców mogą natomiast liczyć na dodatek funkcyjny w wysokości do 3760 zł.

Związkowcy chcą przynajmniej 20% podwyżki wynagrodzenia

O taki wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych postuluje Związkowa Alternatywa - informuje PAP. Zdaniem związkowców, zmiany są niezbędne, by zapobiec odpływowi wykwalifikowanych kadr:

„Postulujemy podwyżkę płac dla wszystkich pracowników sektora publicznego, tak sfery budżetowej, jak i samorządowej, o co najmniej 20 proc. jeszcze w tym roku. Sprawna, profesjonalna administracja publiczna to ważna część dobrze funkcjonującego państwa, w tym bezpieczeństwa obywateli” – wskazano w komunikacie.

Jak podkreśla związek, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego „nie ma żadnych regulacji ani mechanizmów, które gwarantowałyby pracownikom podwyżki”:

„Wynagrodzenia pracowników samorządowych są bardzo niskie i na dodatek rozstrzelone – na tych samych stanowiskach mają miejsce wysokie nierówności płacowe. W zależności od regionu zarobki pracowników urzędów miejskich, zakładów pomocy społecznej czy bibliotek na tym samym stanowisku różnią się nawet o 3-4 tys. zł miesięcznie” – zaznaczono.

Według związkowców polityka płacowa w samorządach jest niezgodna z prawem, ponieważ zgodnie z art. 18 (3c) Kodeksu pracy „pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości”.

Na dzień dzisiejszy, pracownicy samorządowi mogą liczyć na podwyżkę na poziomie 3%.

Większa wypłata na koncie. Od kiedy wzrost wynagrodzeń?

Zgodnie z treścią rozporządzenia nowe przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, które miało miejsce 3 marca 2026 r. W praktyce oznacza to, że wyższe wynagrodzenia powinny pojawić się przy wypłatach za kwiecień – z wyrównaniem należnym od 1 stycznia.

Źródło:

PAP

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dziennik Ustaw 2026 r. poz. 246)