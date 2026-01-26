Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest każdego roku z dniem 1 marca. Osoby uprawnione nie muszą podejmować żadnych działań ani składać dodatkowych wniosków, ponieważ podwyżki są naliczane automatycznie przez ZUS, KRUS oraz systemy emerytalne służb mundurowych. Zwiększone kwoty świadczeń wypłacane są zgodnie z terminami określonymi w decyzjach o przyznaniu emerytury lub renty.
W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?
Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz utrwaloną praktyką ZUS, termin wypłaty emerytury jest wskazywany w decyzji o przyznaniu świadczenia. Środki przekazywane są zawsze w jednym z sześciu ustalonych dni miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. albo 25. dnia. Konkretna data wypłaty jest znana seniorowi już w momencie otrzymania decyzji. Warto jednak pamiętać, że jeśli ustalony termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.
Emerytury – nowe terminy wypłat w lutym 2026
W lutym 2026 roku część emerytów i rencistów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle. Ma to związek właśnie z układem dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy realizacji przelewów przez ZUS. Z tego powodu na ten miesiąc przewidziano zmodyfikowany harmonogram wypłat świadczenia:
- 30 stycznia (piątek) – w tym terminie zostaną zrealizowane świadczenia, których wypłata przypada na 1 lutego (niedziela);
- 6 lutego (piątek);
- 10 lutego (wtorek);
- 13 lutego (piątek) - w tym terminie zostaną zrealizowane świadczenia, których wypłata przypada na 15 lutego (niedziela);
- 20 lutego (piątek);
- 25 lutego (środa).
Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 1 i 13 dnia każdego miesiąca w lutym 2026 otrzymają je wcześniej. To jednak nie koniec niespodzianek. Część seniorów już w lutym otrzyma świadczenia marcowe, które będą powiększone o wskaźnik waloryzacji.
Kto otrzyma zwaloryzowaną emeryturę z ZUS już w lutym?
Ponieważ 1 marca 2026 roku przypada w niedzielę, wypłata świadczeń zaplanowanych na pierwszy dzień miesiąca zostanie przyspieszona. Przelewy i przekazy trafią do uprawnionych już w piątek, 27 lutego. Zmiana ta obejmie około milion emerytów i rencistów, którym ZUS wyznaczył standardowy termin wypłaty właśnie na początek miesiąca.
Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji od 1 marca 2026 roku
Ile będzie wynosić waloryzacja w 2026 roku? Skala podwyżek emerytur uzależniona jest od poziomu inflacji, w tym tej dotyczącej gospodarstw emeryckich, oraz 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Z najnowszych szacunków wynika, że wskaźnik waloryzacji może sięgnąć 5,08 proc. Poniżej prezentujemy obliczenia pokazujące, jak przy takim poziomie podwyżki zmieniłaby się wysokość świadczeń netto.
|Emerytura brutto w 2025 roku
|Emerytura netto (na rękę) w 2025
|Emerytura netto (na rękę) w 2026
|Podwyżka netto (na rękę)
|1000 zł
|910,00 zł
|956,23 zł
|46,26 zł
|1250 zł
|1137,50 zł
|1195,29 zł
|57,79 zł
|1500 zł
|1365,00 zł
|1434,34 zł
|69,34 zł
|1750 zł
|1592,50 zł
|1673,40 zł
|80,90 zł
|1878,91 zł
|1709,80 zł
|1796,67 zł
|86,87 zł
|2000 zł
|1820,00 zł
|1912,46 zł
|92,46 zł
|2500 zł
|2275,00 zł
|2375,33 zł
|100,33 zł
|3000 zł
|2670,00 zł
|2790,40 zł
|120,40 zł
|4000 zł
|3460,00 zł
|3620,53 zł
|160,53 zł
|5000 zł
|4250,00 zł
|4450,66 zł
|200,66 zł
|6000 zł
|5040,00 zł
|5280,79 zł
|240,79 zł
|7000 zł
|5830,00 zł
|6110,93 zł
|280,93 zł
Wyliczenia mają charakter orientacyjny i zakładają waloryzację na poziomie 5,08 proc.
Ważne
Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w połowie lutego 2026 roku.
Przewiduje się, że waloryzacja w 2026 roku będzie najniższą od lat. Dla porównania wskaźnik waloryzacji w poprzednich latach wynosił:
- w 2025 roku - 5,5 proc.;
- w 2024 roku – 12,12 proc.;
- w 2023 roku – 14,8 proc.
Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?
Wielu seniorów rozważa, czy możliwa jest zmiana daty wypłaty emerytury. Co do zasady taka opcja nie jest dostępna i pojawia się wyłącznie w szczególnych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy emeryt zobowiązany jest do terminowych płatności o sztywnych datach, np. alimentów lub innych należności nałożonych decyzją administracyjną, których nie można przesunąć. ZUS nie traktuje natomiast spłat kredytów jako wystarczającego argumentu, ponieważ harmonogram rat można ustalić z bankiem. Ostatecznie każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez właściwą jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która decyduje, czy zmiana terminu wypłaty jest możliwa.