Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest każdego roku z dniem 1 marca. Osoby uprawnione nie muszą podejmować żadnych działań ani składać dodatkowych wniosków, ponieważ podwyżki są naliczane automatycznie przez ZUS, KRUS oraz systemy emerytalne służb mundurowych. Zwiększone kwoty świadczeń wypłacane są zgodnie z terminami określonymi w decyzjach o przyznaniu emerytury lub renty.

W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz utrwaloną praktyką ZUS, termin wypłaty emerytury jest wskazywany w decyzji o przyznaniu świadczenia. Środki przekazywane są zawsze w jednym z sześciu ustalonych dni miesiąca: 1., 6., 10., 15., 20. albo 25. dnia. Konkretna data wypłaty jest znana seniorowi już w momencie otrzymania decyzji. Warto jednak pamiętać, że jeśli ustalony termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, przelew realizowany jest wcześniej – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę.

Emerytury – nowe terminy wypłat w lutym 2026

W lutym 2026 roku część emerytów i rencistów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle. Ma to związek właśnie z układem dni wolnych i roboczych w kalendarzu, który wpływa na terminy realizacji przelewów przez ZUS. Z tego powodu na ten miesiąc przewidziano zmodyfikowany harmonogram wypłat świadczenia:

30 stycznia (piątek) – w tym terminie zostaną zrealizowane świadczenia, których wypłata przypada na 1 lutego (niedziela);

6 lutego (piątek);

10 lutego (wtorek);

13 lutego (piątek) - w tym terminie zostaną zrealizowane świadczenia, których wypłata przypada na 15 lutego (niedziela);

20 lutego (piątek);

25 lutego (środa).

Oznacza to, że osoby, które otrzymują swoje świadczenia 1 i 13 dnia każdego miesiąca w lutym 2026 otrzymają je wcześniej. To jednak nie koniec niespodzianek. Część seniorów już w lutym otrzyma świadczenia marcowe, które będą powiększone o wskaźnik waloryzacji.

Kto otrzyma zwaloryzowaną emeryturę z ZUS już w lutym?

Ponieważ 1 marca 2026 roku przypada w niedzielę, wypłata świadczeń zaplanowanych na pierwszy dzień miesiąca zostanie przyspieszona. Przelewy i przekazy trafią do uprawnionych już w piątek, 27 lutego. Zmiana ta obejmie około milion emerytów i rencistów, którym ZUS wyznaczył standardowy termin wypłaty właśnie na początek miesiąca.

Tyle wyniosą emerytury po waloryzacji od 1 marca 2026 roku

Ile będzie wynosić waloryzacja w 2026 roku? Skala podwyżek emerytur uzależniona jest od poziomu inflacji, w tym tej dotyczącej gospodarstw emeryckich, oraz 20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. Z najnowszych szacunków wynika, że wskaźnik waloryzacji może sięgnąć 5,08 proc. Poniżej prezentujemy obliczenia pokazujące, jak przy takim poziomie podwyżki zmieniłaby się wysokość świadczeń netto.

Emerytura brutto w 2025 roku Emerytura netto (na rękę) w 2025 Emerytura netto (na rękę) w 2026 Podwyżka netto (na rękę) 1000 zł 910,00 zł 956,23 zł 46,26 zł 1250 zł 1137,50 zł 1195,29 zł 57,79 zł 1500 zł 1365,00 zł 1434,34 zł 69,34 zł 1750 zł 1592,50 zł 1673,40 zł 80,90 zł 1878,91 zł 1709,80 zł 1796,67 zł 86,87 zł 2000 zł 1820,00 zł 1912,46 zł 92,46 zł 2500 zł 2275,00 zł 2375,33 zł 100,33 zł 3000 zł 2670,00 zł 2790,40 zł 120,40 zł 4000 zł 3460,00 zł 3620,53 zł 160,53 zł 5000 zł 4250,00 zł 4450,66 zł 200,66 zł 6000 zł 5040,00 zł 5280,79 zł 240,79 zł 7000 zł 5830,00 zł 6110,93 zł 280,93 zł

Wyliczenia mają charakter orientacyjny i zakładają waloryzację na poziomie 5,08 proc.

Ważne Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w połowie lutego 2026 roku.

Przewiduje się, że waloryzacja w 2026 roku będzie najniższą od lat. Dla porównania wskaźnik waloryzacji w poprzednich latach wynosił:

w 2025 roku - 5,5 proc.;

w 2024 roku – 12,12 proc.;

w 2023 roku – 14,8 proc.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?

Wielu seniorów rozważa, czy możliwa jest zmiana daty wypłaty emerytury. Co do zasady taka opcja nie jest dostępna i pojawia się wyłącznie w szczególnych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy emeryt zobowiązany jest do terminowych płatności o sztywnych datach, np. alimentów lub innych należności nałożonych decyzją administracyjną, których nie można przesunąć. ZUS nie traktuje natomiast spłat kredytów jako wystarczającego argumentu, ponieważ harmonogram rat można ustalić z bankiem. Ostatecznie każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez właściwą jednostkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która decyduje, czy zmiana terminu wypłaty jest możliwa.