8903,56 zł. złotych, tyle w 2025 roku wyniosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. To kluczowa kwota dla pracowników służby zdrowia, od której wyliczane są minimalne pensje między innymi lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych.

Zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, płace w branży medycznej podlegają corocznej waloryzacji przypadającej na pierwszy dzień lipca. Uposażenia są wyliczane jako iloczyn współczynnika pracy określonego w tabeli płac oraz właśnie przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły.

Wyższe pensje dla dziesięciu grup zawodowych

W sektorze ochrony zdrowia jest wyszczególnionych dziesięć grup zawodowych. Podziału dokonano wedle kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. Do każdej z grup przypisany jest inny współczynnik pracy. Ten najwyższy - 1,45 - przysługuje lekarzowi albo lekarzowi dentyście ze specjalizacją. Z kolei najniższy - 0,65 - przypisany jest pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – wynika z załącznika zawierającego współczynniki pracy.

W przypadku pielęgniarek i położnych zaszeregowanych do 2. grupy, czyli z wykształceniem magisterskim i specjalizacją, minimalna wyniesie 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł). Dotyczyć to będzie również określonych w grupie 2. farmaceutów, fizjoterapeutów, czy diagnostów laboratoryjny.

Pielęgniarki i położne zaszeregowane w grupie 5. otrzymają minimum 9 081,63 zł (wzrost o 736,28 zł), a w 6. grupie - 8 369,35 zł (wzrost o 678,53 zł).

Z kolei minimalna ratowników medycznych, ujętych w grupie 6., wyniesie 8 369,35 zł (wzrost o 678,53 zł). Opiekunów medycznych ujętych w grupie 7. - 7 657,06 zł (wzrost o 620,78 zł).

Długa lista pracowników do podwyżki

Jak z uwzględnieniem owego czynnika we wszystkich dziesięciu grupach wyglądają minimalne pensje po podwyżkach? Wyliczył to serwis rynekzdrowia.pl

lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją - 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł),

farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, pielęgniarka albo położna z magistrem i specjalizacją - 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł),

lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji - 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł),

stażysta 8458,38 zł (wzrost o 685,75 zł),

farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, technik elektroradiolog, psycholog bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z magistrem lub ze specjalizacją (bez magisterki) - 9081,63 zł (wzrost o 736,28 zł),

fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, technik analityki medycznej z wykształceniem średnim lub wyższym I stopnia, bez specjalizacji, pielęgniarka lub położna z wykształceniem średnim (bez specjalizacji) - 8369,35 zł (wzrost o 678,53 zł),

inny pracownik medyczny z wykształceniem średnim - 7657,06 zł (wzrost o 620,78 zł),

pracownik działalności podstawowej (inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny) z wykształceniem wyższym - 8903,56 zł (wzrost o 721,84 zł),

pracownik działalności podstawowej z wykształceniem średnim - 6944,78 zł (wzrost o 563,04 zł),

pracownik działalności podstawowej z wykształceniem poniżej średniego - 5787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

Czy podwyżki dojdą do skutku?

Choć wedle obowiązującej ustawy waloryzacja następuje corocznie z pierwszym dnie lipca, to jednak ministerstwo zdrowia przygotowuje nowelizację tych regulacji.

Jak przypomina „Rzeczpospolita”, chodzi o zamrożenie płac w tym roku poprzez przesunięcie waloryzacji na styczeń 2027 r. oraz ograniczenie tempa ich wzrostu - podwyżki nie byłyby już powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem, lecz z dynamiką w sektorze budżetowym, wynoszącą około 3 proc.

Środowisko medyczne nie kryje oburzenia wobec propozycji przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia. Przedstawiciele zawodów ochrony zdrowia podkreślają, że oczekują realnych, systemowych reform, a nie — jak zaznaczają — prób ograniczania kosztów kosztem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na etatach.

Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci oraz diagności laboratoryjni zapowiadają, że są gotowi do zdecydowanych działań, włącznie z protestami ulicznymi, jeśli ich postulaty nie zostaną uwzględnione.