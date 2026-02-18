Zbyt małe magazyny gazu już w 2030 r.?

Zgłoszone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe od 2030 r. przekracza dostępne zdolności, nawet uwzględniając trwającą rozbudowę magazynu Wierzchowice - zauważa Gas Storage Poland (GSP).

Reklama

Zgodnie z wynikami badania rynkowego, przeprowadzonego przez GSP jesienią 2025 r., w horyzoncie roku 2029 dostępne zdolności magazynowe na poziomie 3,9 mld m sześc. gazu będą przekraczać zgłaszane zapotrzebowanie, które ma być na poziomie 3,5 mld m sześc. rocznie. W latach 2030-2035 pojawia się natomiast deficyt zdolności magazynowych. Mają one wtedy wynosić 4,1 mld m sześc., a zgłaszany popyt na usługę magazynowania jest na poziomie 4,2 mld m sześc. rocznie. W latach 2036-2040 deficyt ma się pogłębić w związku ze wzrostem popytu na usługę do średniorocznego poziomu 4,8 mld m sześc., przy zdolnościach magazynowania na poziomie 4,1 mld m sześc.

Rosnące potrzeby rynku

Jeszcze wyższy ma być deficyt zdolności magazynowych magazynów kawernowych, wokół których - w ocenie GSP - koncentrować się będą przyszłe potrzeby rynku. Magazyny takie charakteryzują się wysoką elastycznością i szybkością działania w porównaniu do magazynów złożowych. W związku z intensywnym rozwojem OZE i energetyki gazowej oraz planowanym uruchomieniem FSRU w Gdańsku wzrośnie potrzeba bilansowania dobowych wahań popytu w stosunku do bilansowania sezonowego - ocenia Gas Storage Poland. Dlatego operator przewiduje, że wzrośnie zapotrzebowanie na elastyczne usługi oferowane przez magazyny kawernowe, tymczasem prognozowane zapotrzebowanie rynku na pojemność w tych instalacjach znacząco przewyższa dostępne zdolności, a po 2030 roku deficyt może sięgnąć nawet 1,6 mld m sześc.

Plany rozbudowy

Deficyt będzie dodatkowo rosnąć z powodu wzrostu wolumenu zapasu obowiązkowego – z 1,3 mld m sześc. obecnie do 1,8-2,0 mld m sześć. po 2030 r. - przewiduje GSP.

Dlatego, jak pisze w strategii operator, jego działania koncentrują się na instalacjach kawernowych zapewniających elastyczność i najwyższą użyteczność dla systemu, a także dają w przyszłości możliwość konwersji na alternatywne nośniki energii. Rozpoznano opcje rozbudowy istniejących kawernowych podziemnych magazynów gazu (KPMG) w Mogilnie i Kosakowie, a także budowy nowej instalacji, operator wchodzi w etap przygotowania projektów inwestycyjnych - wskazano w strategii GSP.

Gas Storage Poland to należący do operatora przesyłowego Gaz-Systemu operator, zarządzający polskimi podziemnymi magazynami gazu, należącymi do Orlenu.