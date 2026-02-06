2,7 GW mocy z OZE do 2030 r.

"Strategia Grupy Tauron zakłada osiągnięcie 2,7 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii w 2030. Postomino to największa farma fotowoltaiczna w grupie, dzięki której moc zainstalowana w PV w grupie wzrosła o 60%. Wymagający rynek fotowoltaiczny wymaga zoptymalizowanych rozwiązań projektowych. Zastosowany w przypadku PV Postomino cable pooling pozwala zwiększać moc zainstalowaną przy zmniejszonych nakładach inwestycyjnych, bez konieczności oczekiwania na przyłączenie. Współdzielenie przyłącza PV i onshore wind stabilizuje profil produkcji i poprawia rentowność projektów. Marszewo pokazuje, że takie podejście do współpracy różnych technologii OZE może realnie przyspieszyć transformację energetyczną, zwiększając udział zielonej energii w krajowym miksie energetycznym" - powiedział wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Tauron Polska Energia Michał Orłowski, cytowany w komunikacie.

PV Postomino. Około 100 ha pod panelami

Farma fotowoltaiczna PV Postomino - największa instalacja fotowoltaiczna w Grupie Tauron - zajmuje powierzchnię około 100 ha, a jej potencjał technologiczny należy do największych w kraju. W ramach inwestycji:

- zainstalowano 129 164 moduły fotowoltaiczne o mocy jednostkowej 695 Wp (51 436 szt.) oraz 700 Wp (77 728 szt.), co daje łącznie 90,16 MW mocy zainstalowanej,

- do konwersji energii słonecznej na prąd przemienny wykorzystano 199 inwerterów o mocy 350 kW każdy,

- energia elektryczna przesyłana jest za pośrednictwem 10 stacji transformatorowych, wymieniono w materiale.

Farma PV Postomino zasili 48 tys. gospodarstw domowych

"Farma PV Postomino zapewni energię elektryczną dla około 48 000 gospodarstw domowych, stanowiąc tym samym kolejny ważny krok na drodze Grupy Tauron do transformacji energetycznej. Po raz kolejny udowodniliśmy także, że potrafimy skutecznie realizować nawet najbardziej złożone projekty. Instalacja cable pooling o tej skali, wymagająca precyzyjnej koordynacji technicznej, została zrealizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem i założeniami projektowymi" - dodała wiceprezes zarządu Tauron Zielona Energia Monika Piątkiewicz.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka miała 32,54 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. Jest notowana na GPW.