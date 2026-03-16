Niskie zapasy gazu ziemnego w UE

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 29,0 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę roku wynoszącej 42,0 proc. W magazynach znajduje się obecnie 330,98 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 22,0 proc., a we Francji to 21,9 proc.

Magazyny gazu w Holandii prawie puste

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 7,6 proc.

Na Węgrzech wskaźnik napełnienia magazynów gazu wynosi 33,9 proc., a w Czechach 30,1 proc.

Najlepsza sytuacja w Hiszpanii

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 44,8 proc., w Austrii 35,5 proc., a w Hiszpanii 55,7 proc.

W Polsce gazu nie zabraknie

W Polsce w magazynach gazu jest 17,50 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 48,2 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 52,6 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.