Niskie zapasy gazu ziemnego w UE
Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 29,0 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę roku wynoszącej 42,0 proc. W magazynach znajduje się obecnie 330,98 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe. W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 22,0 proc., a we Francji to 21,9 proc.
Magazyny gazu w Holandii prawie puste
W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 7,6 proc.
Na Węgrzech wskaźnik napełnienia magazynów gazu wynosi 33,9 proc., a w Czechach 30,1 proc.
Najlepsza sytuacja w Hiszpanii
We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 44,8 proc., w Austrii 35,5 proc., a w Hiszpanii 55,7 proc.
W Polsce gazu nie zabraknie
W Polsce w magazynach gazu jest 17,50 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 48,2 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 52,6 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.