Dzięki programowi Czyste Powietrze wielu Polaków zdecydowało się na wymianę kotłów na węgiel na te zasilane pelletem, który promowany był jako najlepszy zamiennik węgla. To miało być czyste, ekologiczne i przede wszystkim tanie źródło energii. Tymczasem ostanie wzrosty cen tego paliwa mocno uderzają użytkowników po kieszeniach, którzy z niepokojem patrzą jak ceny paliwa szybko rosną i skarżą się, że inwestycja w kocioł na pellet nie jest tak opłacalna, jak obiecywano.

Ceny pelletu w Polsce

Portal GLOBEnergia przeanalizował jak obecnie kształtują się ceny ekologicznego paliwa. Jak się okazuje ceny pelletu drzewnego w Polsce rosną zarówno w hurtowniach, jak i w sprzedaży detalicznej.

Jak podaje GLOBEnergia ceny pelletu w marketach dochodzi nawet do 2200 zł za tonę. Tymczasem średnia krajowa według danych Polskiego Alarmu Smogowego wynosi obecnie około 1412 zł.

W 2024 roku tona pelletu kosztowała średnio 1200–1300 zł, natomiast dziś cena paliwo najniższej jakości zaczynają się od 1100 zł. Ceny tony opału lepszej jakości to wydatek od 1350 do 1600 zł. Natomiast w przypadku produktów premium koszt opału rośnie nawet powyżej 1700 zł za tonę.

Z porównania GLOBEnergia wynika, że w ciągu roku pellet podrożał średnio o ok. 8 do 23 proc., zależnie od jakości opału.

Średni poziom cen w hurtowniach kształtuje się obecnie w przedziale od około 1200 nawet do 2000 zł za tonę, w zależności od jakości produktu i producenta oraz warunków transportu.

Jeszcze drożej jest w marketach budowlanych, gdzie pellet sprzedawany jest w workach. W marketach ekologiczny opał może kosztować nawet 2200 zł za tonę. W ubiegłym roku workowany pellet z marketu kosztował maksymalnie 1800–1900 zł.

Cena węgla jak przed rokiem

Tymczasem węgla trzyma ceną, co dla osób, które zdecydowały się zrezygnować z kotłów węglowych, jest frustrujące. Jak podaje GLOBEnergia przed rokiem tona węgla kosztowała od 1100 do 1650 zł. Polska Grupa Górnicza (PGG) sprzedawała groszek węglowy po 1300–1650 zł za tonę, natomiast za tańszy produkt, tak zwany orzech, klienci płacili 1100 zł za tonę.

Obecnie PGG sprzedaje tonę węgla kamiennego za 1150 do 1600 zł. Na składach można spotkać nieco wyższą cenę 1800 zł za tonę, jednak są to przypadki sporadyczne. Jak widać z danych zebranych przez GLOBEnergia, od zeszłego roku ceny węgla pozostała niezmieniona.

Cios dla domowych budżetów

Jak wynika z analizy GLOBEnergia pellet, który miał być tanią i ekologiczną alternatywą dla węgla kamiennego, drożeje znacznie szybciej niż węgiel. Dla osób, które ostatnio wymieniły kotły na te zasilane pelletem, taka sytuacja może być dość frustrująca, bo musza płacić coraz drożej za ogrzewania.

Jednak nie jest to tylko cios w domowe budżety, ale i sygnał ostrzegawczy dla całego rynku – zauważa GLOBEnergia. Broniąc się przed wzrostem cen, użytkownicy mogą sięgania po paliwa tańsze, gorszej jakości, a przerabiać kotły montując ruszty awaryjne, które przekształcają piec w urządzenie wszystkopalne, służące np. do spalania odpadów, węgla i paliw najgorszej jakości.

Źródło: GLOBEnergia