W ubiegłym roku Unia Europejska sprowadziła z państw poza Wspólnoty panele słoneczne o wartości 11,1 mld euro, ciekłe biopaliwa o wartości 2,9 mld euro i turbiny wiatrowe o wartości 0,5 mld euro, co daje łączna kwotę prawie 14,6 mld euro.

Panel słoneczne tanieją

Jak podaje Eurostat, w ubiegłym roku wartość importowanych paneli słonecznych była o 43 proc. mniejsza niż w 2023 r. Jak podają statystycy UE spadek wartości importu wynikał ze spadku cen paneli, podczas gdy łączna waga tego importu wzrosła o skromne 2 proc..

Także wartość importu biopaliw ciekłych odnotował spadek o jedną czwartą. Natomiast w sektorze turbin wiatrowych odnotowano duże wzrosty. Wartość importu turbin wiatrowych wzrosła o 102 proc., ale również odnotowano o 113 proc. wzrost wagi importu. 2024 roku państwa Wspólnoty sprowadziły spoza UE 32 373 turbiny wiatrowe, o 9072 szt., czyli o 39 proc. więcej niż w 2023 roku.

Unijny eksport produktów zielnej energii

Unia Europejska nie tylko sprowadza produkty związane z energią odnawialną, ale też eksportuje. W 2024 roku kraje wspólnego bloku wyeksportowały panele słoneczne o wartości 0,7 mld euro, biopaliwa ciekłe o wartości 1,8 mld euro i turbiny wiatrowe o wartości 2,8 mld euro.

W przeciwieństwie do paneli słonecznych i biopaliw ciekłych, eksport turbin wiatrowych przewyższył wartość importu.

W latach 2023–2024 eksport turbin wiatrowych wzrósł pod względem wartości o 41 proc. i wagi eksportowanej o 28 proc.. Patrząc ilościowo, UE wyeksportowała w 2024 roku 17180 turbin wiatrowych, o 7434 więcej niż w 2023 roku.

W przypadku paneli słonecznych eksport spadł o 22 proc. pod względem wartości, ale wzrósł o 24 proc. pod względem masy. Eksport biopaliw ciekłych zmniejszył się zarówno pod względem wartości (-18 proc.), jak i masy (-7 proc.).

Skąd UE sprowadza najwięcej produktów zielonej energii

Największym partnerem UE w dziedzinie zielonej energii są Chiny, które odpowiadają za 98 proc. całego importu paneli słonecznych. W porównaniu z 2023 rokiem udział Chin w imporcie utrzymał się na tym samum poziomie, ale jego wartość, głównie w wyniku spadku cen, spadła z 19,0 mld euro do 10,9 mld euro w 2024 roku.

Mimo spadku udziału w rynku, także w sektorze biopaliw ciekłych, Chiny zasługują na miano lidera. Udział chińskich biopaliw w całym imporcie był na poziomie 24 proc., podczas gdy w poprzednim roku wynosił 36 proc. Kolejne kraje które, wysyłały do UE najwięcej biopaliw to Malezja (15 proc.), Wielka Brytania (13 proc.) i Brazylia (12 proc.).

Sektor turbin wiatrowych podzieliły między sobą dwa kraje, z tym, że także w tym przypadku Chiny są największym dostawcą UE. Udział importu turbin wiatrowych z Chin wzrósł z 31 proc. w 2023 r. do 43 proc. w 2024 r. W tym samym czasie udział Indii w imporcie UE spadł z 58 proc.. w 2023 r. do 48 proc. w 2024 r.

Źródło: Eurostat