Jak przypomina portal Globenergia.pl, nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadza na właściciele starych paneli fotowoltaicznych odpowiedzialność za koszty utylizacji starych paneli fotowoltaicznych. Nowy obowiązek nakładany jest na właścicieli instalacji PV od 9 października 2025 r.

Unijna dyrektywa

Nowelizacja ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wdraża unijną dyrektywę 2024/884 884 dotyczącą zużytego sprzętu dla gospodarstw domowych. Celem zmian jest jest zwiększenie odpowiedzialności za odpady oraz poprawa efektywności recyklingu.

Kogo dotyczą nowe opłaty?

Znowelizowane przepisy wprowadzają daty graniczne określające tzw. sprzęt dawny, który podlega recyklingowi. W pierwszej kategorii znajduje się sprzęt dla gospodarstw domowych, który został wprowadzony na rynek do dnia 13 sierpnia 2005 r. Druga data graniczna dotyczy właśnie paneli fotowoltaicznych przeznaczonych dla gospodarstw domowych, które zostały wprowadzone do obrotu do dnia 1 stycznia 2016 r. Dla pozostałych sprzętów przeznaczonych dla gospodarstw domowych datą graniczną jest 1 stycznia 2018 r.

Zmiany wprowadzone w ustawy oznaczają, że obowiązek opłaty recyklingowej dotyczy wszystkich instalacji uruchomionych przed 1 stycznia 2016 roku. W wyniku tych zmian za utylizację zużytych paneli zapłacą pierwsi prosumenci, którzy instalowali panele w czasach boomu na fotowoltaikę.

Jaka będzie wysokość nowej opłaty?

Portal Globenergia.pl zwraca uwagę, że ustawa przewiduje wprowadzenie ryczałtowej opłaty recyklingowej, jednak jej wysokość nie została jeszcze oficjalnie zatwierdzona.

Z wcześniejszych zapowiedzi resortu klimatu wynikało, że ma być na poziomie od 150 do 200 zł za instalację – przypomina portal. Jednak to nie są wszystkie koszty utylizacji. Należy pamiętać też o tym, że do tej opłaty doliczany jest jeszcze realny koszt fizycznej utylizacji paneli, liczony według ich masy.

