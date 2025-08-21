Pierwsze prace budowalne, jak wynika ze zdjęć satelitarnych, ruszyły już w marcu 2023 r. Teren ogrodzono, wykarczowano las i poprowadzono nowe drogi. Wykonano wykopy pod maszty antenowe oraz sześć koncentrycznych pierścieni. Eksperci nie mają wątpliwości: Rosjanie wznoszą instalację o średnicy nawet 1,6 kilometra.

Do czego ma służyć tajemnicza konstrukcja?

Obiekt prawdopodobnie ma służyć jako potężny system do rozpoznania radiotechnicznego i komunikacji wojskowej. Chodzi o tak zwaną pierścieniową antenę (Circularly Disposed Antenna Array, CDAA) — krąg anten, który umożliwia precyzyjny odbiór sygnałów z wielu kierunków jednocześnie. Taka konstrukcja pozwala Rosji lokalizować, analizować i przechwytywać transmisje radiowe NATO w regionie Europy Wschodniej i krajach bałtyckich.

Dzięki swojej skali system ten może także zapewniać stabilną łączność z okrętami podwodnymi Rosji działającymi na Morzu Bałtyckim i północnym Atlantyku. W efekcie Kreml zyskuje nie tylko instrument wywiadu, lecz także strategiczne narzędzie kontroli i łączności z jednostkami działającymi daleko od wybrzeża.

To będzie wyzwanie dla NATO

Według Tochnyi będzie to jeden z największych projektów rosyjskiego wywiadu radiowego od dekad. Fakt, że powstaje tuż przy granicy Polski, czyni go nie tylko militarnym wyzwaniem, ale i politycznym sygnałem wysłanym w stronę NATO.