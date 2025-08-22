USA odcinają "Pięcioro Oczu" od informacji ws. negocjacji

Informację przekazało CBS News pięciu zastrzegających anonimowość amerykańskich urzędników związanych z wywiadem. Według nich Gabbard podpisała odpowiednią dyrektywę 20 lipca. Dokument klasyfikuje wszystkie informacje, w tym analizy związane z procesem negocjacyjnym, jako "NOFORN" (no foreign nationals – informacje nieprzeznaczone do przekazywania innym krajom). Wyjątkiem są dane, które zostały wcześniej upublicznione.

Jednocześnie dyrektywa nie zabrania wymiany informacji dyplomatycznych lub wojskowych, niezwiązanych z negocjacjami w sprawie wojny – na przykład danych, które USA przekazują Siłom Zbrojnym Ukrainy "w celu wsparcia działań obronnych".

Sojusznicy zrewanżują się USA?

Steven Cash, były oficer CIA, i Sam Vinograd, była urzędniczka ds. bezpieczeństwa wewnętrznego, podkreślili, że sojusz "Pięciorga Oczu" często posiada informacje, które pomagają USA tworzyć pełniejsze oceny wywiadowcze, zwłaszcza jeśli chodzi o Rosję.

– Odcięcie naszych najbardziej zaufanych partnerów od ocen wywiadowczych może wywołać efekt mrożący w zakresie kluczowej wymiany informacji, jeśli partnerzy uznają, że są pozbawiani dostępu do istotnych danych – w tym dotyczących spraw w ich własnym regionie. Mogą wówczas podjąć podobne kroki wobec USA – ostrzegła Vinograd.

Dodała, że to może doprowadzić do kryzysu zaufania wewnątrz sojuszu "Pięciorga Oczu". Partnerzy USA mogą uznać, że są odcinani od kluczowych informacji, i stworzyć nowe platformy wymiany informacji bez udziału Waszyngtonu.

– Brak pełnej współpracy z naszymi najbliższymi partnerami może doprowadzić do tego, że będą omawiać sprawy wpływające na nasze bezpieczeństwo narodowe bez naszego wkładu i perspektywy – stwierdziła.

Negocjacje w sprawie Ukrainy

Waszyngton w ostatnim czasie zintensyfikował wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Prezydent USA Donald Trump odbył rozmowy z Władimirem Putinem na Alasce 15 sierpnia, a 18 sierpnia przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz europejskich przywódców. Następnie zapowiedział przygotowania do dwustronnego spotkania Zełenskiego i Putina. Jednak według źródeł „The Guardian” Trump uznał, że Kijów i Moskwa powinny samodzielnie zorganizować bezpośrednie negocjacje i przyjął postawę wyczekującą.