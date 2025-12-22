Na szczęście obecnie dużą rolę w likwidacji szkód odgrywa technologia, która ułatwia kontakt z ubezpieczycielem i wypłatę świadczenia. Sprawdź, jak takie rozwiązania usprawniają proces uzyskania odszkodowania.

Reklama

Jak nowoczesne technologie zmieniają zgłaszanie szkody?

Ubezpieczyciele inwestują w rozwiązania, które eliminują potrzebę wypełniania papierowych formularzy. Najlepszym przykładem jest aplikacja mStłuczka – wspólny projekt branży ubezpieczeniowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Pozwala na cyfrowe spisanie oświadczenia bezpośrednio na miejscu zdarzenia, o ile są spełnione ku temu warunki:

Poszkodowany i sprawca kolizji mają aplikację mObywatel.

W kolizji uczestniczyły pojazdy zarejestrowane w Polsce.

Obie strony ustaliły zgodnie, kto jest sprawcą kolizji.

W aplikacji w prosty i intuicyjny sposób:

Określisz, kiedy doszło do zdarzenia i wskażesz miejsce kolizji przy użyciu bieżącej lokalizacji.

Opiszesz przebieg zdarzenia.

Dodasz zdjęcia uszkodzonego pojazdu.

Wymiana danych między uczestnikami następuje poprzez zeskanowanie kodu QR i kodu numerycznego.

Aplikacja poprowadzi Cię krok po kroku po kolejnych polach, a dane są automatycznie weryfikowane, dzięki czemu unikniesz błędów i wydłużenia momentu wypłaty odszkodowania. Zgłoszenie od razu trafia do systemów ubezpieczycieli, co przyspiesza start likwidacji szkody.

Sztuczna inteligencja (AI) w branży ubezpieczeniowej – jak przyspiesza wypłatę odszkodowania?

Samo zgłoszenie to jednak dopiero początek. Prawdziwa rewolucja zaczyna się później. Zgłoszenie jest analizowane za pomocą sztucznej inteligencji (AI). To pozwala oddzielić proste zdarzenia, które da się obsłużyć bez wizyty rzeczoznawcy, od bardziej skomplikowanych. Algorytm ocenia, jak poważna jest szkoda, a także, czy koszty naprawy nie przewyższają wartości pojazdu.

Gdy zgłaszasz szkodę (np. komunikacyjną) przez formularz online lub aplikację, wówczas otrzymujesz prośbę o zrobienie zdjęć uszkodzeń smartfonem. Co dzieje się dalej?

Systemy AI w kilka sekund analizują fotografie, identyfikują uszkodzone części i oceniają skalę zniszczeń. Algorytm przygotowuje wstępną, a czasem ostateczną, wycenę kosztów naprawy. W prostych przypadkach decyzja o wysokości odszkodowania może zapaść niemal natychmiast.

Oczywiście, wszystko zależy od rodzaju szkody. Nie wszystkie są możliwe do likwidacji bez udziału człowieka. To, co kiedyś zajmowało rzeczoznawcy i likwidatorowi kilka dni, dziś automatyzacja wykonuje w czasie rzeczywistym.

Jakościowy przełom w branży ubezpieczeniowej – co to oznacza dla Ciebie?

Wprowadzenie cyfrowych narzędzi w likwidacji szkód komunikacyjnych to fundamentalna zmiana w podejściu do klienta. Początkowo nawet eksperci z branży podchodzili do niektórych rozwiązań z rezerwą, ale klienci błyskawicznie udowodnili, że są gotowi na cyfrowe procesy.

Zobacz, co na ten temat mówi Grzegorz Goluch, dyrektor zarządzający Pionem Odszkodowań i Świadczeń w UNIQA (fragment wywiadu dla Gazety Ubezpieczeniowej):

Przyznam, że na początku byłem nieco sceptyczny. Branża ubezpieczeniowa przyzwyczaiła nas do tego, że duże systemowe zmiany wdrażają się powoli. Myślałem, że zanim klienci nauczą się korzystać z mStłuczki, miną miesiące, a pierwsze tygodnie będą pełne chaosu i błędów. Tymczasem stało się odwrotnie. Już w pierwszych dniach zaczęliśmy otrzymywać zgłoszenia dokładnie zgodne z założeniami, a użytkownicy korzystali z aplikacji bez oporów. Po kilku tygodniach mieliśmy na koncie ponad sto szkód obsłużonych od A do Z w ten sposób. To dla nas jakościowy przełom.[1]

W UNIQA odsetek spraw komunikacyjnych kwalifikujących się do ścieżki uproszczonej wzrósł z ok. 10% do blisko 20% i stale rośnie. Dla Ciebie oznacza to szybszą decyzję i wypłatę pieniędzy na konto.

Czy digitalizacja to tylko korzyść dla ubezpieczyciela?

Automatyzacja eliminuje błędy, standaryzuje procesy i obniża koszty obsługi. Jednak w centrum tej zmiany pozostaje klient. Obie strony wygrywają:

Ty zyskujesz: szybkość, wygodę (zgłoszenie 24/7 z prawie dowolnego miejsca), transparentność procesu i mniej formalności.

Ubezpieczyciel: efektywność, dokładność i (co najważniejsze) Twoje zaufanie, bo w kryzysowej sytuacji otrzymujesz realne wsparcie, a nie biurokratyczną barierę.

Jak skorzystać z cyfrowej likwidacji szkody?

W przypadku prostej szkody proces przebiega zazwyczaj następująco:

Wypełniasz prosty formularz na stronie WWW lub w aplikacji. Robisz zdjęcia smartfonem i dodajesz je do zgłoszenia. W tym czasie narzędzia sztucznej inteligencji oceniają szkodę. Dostajesz wycenę odszkodowania (np. e-mailem lub SMS-em). Po Twojej akceptacji pieniądze są przelewane na Twoje konto często jeszcze tego samego dnia.

Cyfryzacja sprawia, że ubezpieczenie staje się usługą, która działa tu i teraz – dokładnie wtedy, gdy jej najbardziej potrzebujesz.

Nie czekaj na przyszłość. Oblicz składkę na najtańsze ubezpieczenia OC i dołącz do ubezpieczonych cyfrowo już dziś!

Źródła:

https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html

https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/ACC_PIU_Raport-Cyfryzacja-Ubezpieczen-w-Polsce.pdf