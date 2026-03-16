Wojna w Iranie z fundamentalnym wpływem na polskie branże

Wydłużający się konflikt w regionie Zatoki Perskiej może mieć fundamentalny wpływ na kondycję polskich branż w bieżącym roku - przekazali w raporcie analitycy Banku Pekao.

Sytuację będzie kształtować wzrost kosztów ropy i gazu, a w konsekwencji także energii elektrycznej i materiałów. Najbardziej narażone na te czynniki byłyby sektory o wysokiej energochłonności, takie jak przetwórstwo metalowe, mineralne, chemiczne, papiernicze czy drzewne, a także transport i budownictwo - wskazali analitycy. W rolnictwie kluczowym wyzwaniem mogą stać się natomiast ceny nawozów, których ekonomika produkcji jest silnie uzależniona od cen gazu ziemnego. Dodano, że w br. może też wystąpić presja na marże firm z sektora użyteczności publicznej.

Osłabienie popytu w strefie euro

Zdaniem ekspertów przedłużający się konflikt może osłabić popyt w strefie euro. Utrzymujące się wysokie notowania surowców podbiją bowiem inflację, prowadząc do spowolnienia konsumpcji i eksportu. Z tego powodu branże wytwarzające dobra konsumpcyjne charakteryzujące się silną ekspozycją na rynki unijne, takie jak produkcja sprzętu RTV/AGD mebli czy tekstyliów, mogą w 2026 r. nie doczekać się długo oczekiwanego ożywienia - oceniono.

Skorzysta górnictwo

Jak wynika z raportu, na wzroście cen surowców, w tym węgla kamiennego, przejściowo skorzystać może górnictwo. Z kolei na ograniczeniu konkurencji z Bliskiego Wschodu i wyższych cenach półproduktów zyskać mogą m.in. nieliczne segmenty branży chemicznej. Jako relatywnie odporne na negatywne skutki kryzysu i przedstawiające umiarkowanie korzystne perspektywy eksperci wskazali m.in. usługi biznesowe, informację i komunikację oraz gospodarkę odpadową.

Perspektywa dla branż usługowych

W scenariuszu bazowym przedstawionym w raporcie, który zakłada szybkie wygaszenie konfliktu Bliskim Wschodzie, najlepsze perspektywy mają branże usługowe: zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja oraz usługi biznesowe. Te ostatnie, zdaniem analityków, korzystają z solidnego popytu krajowego i większej elastyczności w polityce cenowej. Przetwórstwo przemysłowe i budownictwo, pomimo spodziewanej poprawy koniunktury, pozostaną najbardziej wrażliwe na potencjalne szoki kosztowe i popytowe - nawet w scenariuszu bazowym.

Wzrost kosztów materiałów

Zgodnie z raportem dużym wyzwaniem dla firm w br. może okazać się wzrost kosztów materiałów, napędzany nie tylko przez konflikt w Zatoce Perskiej, ale też przez intensyfikację inwestycji infrastrukturalnych oraz implementację podatku granicznego CBAM, który skutkować ma wzrostem cen półproduktów metalowych i chemicznych importowanych spoza UE. Zdaniem ekspertów w br. mniejszym problemem dla firm powinny być z kolei koszty pracy. Presja płacowa będzie słabła, choć nadal pozostanie istotnym wyzwaniem, zwłaszcza w przetwórstwie i budownictwie - podkreślili.

Natomiast pozytywnym impulsem rozwojowym w 2026 r., raczej odpornym na aktualne wydarzenia, będzie - według analityków - spodziewane i już widoczne ożywienie inwestycji publicznych, napędzane środkami unijnymi.

USA i Izrael od 28 lutego bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i cele cywilne.