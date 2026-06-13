Zasiłek pogrzebowy to nie wszystko. Kto dostanie dodatkowe pieniądze na pochówek?

Początek 2026 roku przyniósł przełomowe zmiany dla milionów Polaków. Po 13 latach zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4 tys. zł do 7 tys. zł. Co więcej, rząd wprowadził automatyczny mechanizm waloryzacji – świadczenie będzie rosło za każdym razem, gdy inflacja przekroczy 5%.

Jak się jednak okazuje, 7 tys. zł z ZUS to nie wszystko. Mało kto wie, że w przepisach pojawiła się nowa opcja. Rodziny mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe, które przyznawane jest bez względu na dochód.

Dodatkowa gotówka na pochówek. Czym jest nowy zasiłek celowy?

Nowe przepisy, które weszły w życie w 2026 roku, otwierają Polakom drzwi do ubiegania się o zasiłek celowy. Co kluczowe, jego otrzymanie nie wyklucza standardowego wsparcia z ZUS. Nie każdy jednak otrzyma te pieniądze automatycznie. Jak podkreśla Infor, wsparcie na pokrycie udokumentowanych i uzasadnionych kosztów pogrzebu przysługuje tylko w dwóch konkretnych sytuacjach:

Brak prawa do standardowego zasiłku – gdy zmarłemu w ogóle nie przysługiwało klasyczne świadczenie pogrzebowe z ZUS/KRUS.

– gdy zmarłemu w ogóle nie przysługiwało klasyczne świadczenie pogrzebowe z ZUS/KRUS. Nadzwyczajne, drastyczne koszty – gdy ostateczny koszt pochówku gwałtownie wzrósł z przyczyn niezależnych od rodziny (np. z powodu bardzo kosztownego transportu zwłok z zagranicy).

Jakie dokumenty trzeba złożyć w urzędzie? [LISTA]

Aby otrzymać dodatkowe środki, należy udać się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS). Urzędnicy będą skrupulatnie weryfikować każdy wniosek, dlatego kluczowe jest przedstawienie pełnej dokumentacji. Wymagane dokumenty to m.in.:

Odpis skróconego aktu zgonu,

Faktury i rachunki jednoznacznie potwierdzające poniesione koszty pogrzebu,

Niezbędne oświadczenia i wnioski.

Haczyk w przepisach: Kiedy trzeba będzie zwrócić pieniądze?

Choć kryterium dochodowe nie gra tutaj roli, ustawodawca wprowadził istotne obostrzenie. Jak donosi portal Infor, w określonych przypadkach gmina zażąda zwrotu wypłaconego zasiłku celowego (w całości lub w części), jeżeli:

Po osobie zmarłej zostanie wypłacone świadczenie z innej instytucji (np. z prywatnego ubezpieczenia gospodarczego). Nadzwyczajne koszty pogrzebu znajdą pokrycie w masie spadkowej, a świadczeniobiorca jest spadkobiercą.

Jak donosi Rynek Zdrowia, zasiłki będą przyznawane bez ograniczenia kwotowego. Ich wysokość określi gmina, na terenie której mieści się MOPS, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację wnioskodawcy oraz aktualne możliwości finansowe.

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