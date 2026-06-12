Zintegrowany Plan Inwestycyjny

Szczególnym rodzajem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI) uchwalany przez radę gminy na wniosek inwestora. Umożliwia dostosowania przeznaczenia terenu pod konkretny projekt oraz dokonanie ustaleń z gminą np. w zakresie niezbędnej infrastruktury w zamian za wyrażenie zgody na realizację przez dewelopera wybranej inwestycji. ZPI stanowi niejako ulepszony oraz bardziej rozwinięty tryb tzw. Lex Deweloper (szybkiej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby dopuszczalna była funkcja mieszkaniowa).

Rada gminy poprzez podjęcie stosownej uchwały jako aktu prawa miejscowego będzie miała prawo oczekiwać do dołączenia do wniosku o uchwalenie ZPI koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, określającej rodzaj lub parametry inwestycji głównej, której ten obowiązek dotyczy. Dodatkowo do momentu zawarcia umowy urbanistycznej inwestor będzie mógł zobowiązać się na rzecz gminy do poniesienia całości lub części kosztów postępowania w sprawie uchwalenia tego planu. Dokument może zawierać zapisy dotyczące terminów i sposobów uiszczania zaliczek na poczet czynności podejmowanych w toczącym się postępowaniu. Zgoda na przystąpienie do sporządzania ZPI będzie mogła być wycofana do momentu zawarcia umowy urbanistycznej.

Procedura dotycząca Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych (ZPI) ulegnie zmianie w zakresie:

rozszerzenia i uelastycznienia katalogu inwestycji uzupełniających,

wskazanie, że ZPI poza obszarem inwestycji głównej i uzupełniającej może obejmować też inne tereny,

poza obszarem inwestycji głównej i uzupełniającej może obejmować też inne tereny, brak potrzeby sporządzenia ZPI jeśli inwestycja uzupełniająca jest możliwa do realizacji na podstawie innego miejscowego planu,

jeśli inwestycja uzupełniająca jest możliwa do realizacji na podstawie innego miejscowego planu, możliwości zmiany planu miejscowego w formie ZPI jeśli obowiązuje taki do inwestycji głównej i uzupełniającej,sprecyzowania jakie dane przestrzenne powinien zawierać projekt ZPI dołączany przez inwestora do wniosku o jego uchwalenie,

jeśli obowiązuje taki do inwestycji głównej i uzupełniającej,sprecyzowania jakie dane przestrzenne powinien zawierać projekt dołączany przez inwestora do wniosku o jego uchwalenie, wydłużenie do 14 dni terminu do sprawdzenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta wniosku o uchwalenie ZPI,

wprowadzenie instrukcyjnych terminów postępowania o uchwalenie ZPI.

Inne zmiany dotyczące inwestorów i deweloperów

Od 1 lipca 2026 r. o decyzję o warunkach zabudowy będzie mógł wystąpić jedynie podmiot, który ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane, a nie jak dotychczas miało to miejsce każdy zainteresowany.

Wydłużono o połowę termin do wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolniczne i nieleśne do 120 dni.

Maksymalnie przesunięto końcowy termin na przyjęcie planów ogólnych gmin, a jednocześnie ważności obowiązywania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego do końca sierpnia 2026 r.