Kto powinien być uczestnikiem postępowania o zasiedzenie jeśli właściciel wpisany w księdze wieczystej nie żyje?

Urszula Wilk-Winter
dzisiaj, 18:21
dom, prawo, nieruchomości, pieniądze
Kto powinien być uczestnikiem postępowania o zasiedzenie?/Shutterstock
Porządkując prawo własności nieruchomości w której się wiele lat mieszka lub którą użytkuje należy zadbać o udział osoby wpisanej jako właściciel w księdze wieczystej albo jej spadkobierców. Niedopilnowanie powyższej kwestii powoduje konieczność powtórzenia całej procedury.
Uczestnikami postępowania o zasiedzenie powinny być osoby wpisane w księdze wieczystej. Gdy osoba zainteresowania uzyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości korzysta z niej mieszkając albo uprawiając przez wiele lat, a wcześniej robili to jej rodzice albo dziadkowie, właściciele figurujący w księdze wieczystej nie żyją. W tym przypadku trzeba dotrzeć do ich żyjących krewnych dziedziczących z ustawy i wskazać ich jako uczestników postępowania.

Jak ustalić osoby krąg osób które dziedziczą po osobie wpisanej w księdze wieczystej ?

Aby ustalić jakich krewnych i powinowatych należy szukać ważna jest data śmierci spadkodawcy albowiem przepisy dotyczące dziedziczenia i kręgu spadkobierców się zmieniły na przestrzeni lat w szczególności jeśli chodzi o dalszych krewnych oraz ostatniego spadkobiercę– Skarb Państwa i gminę ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Przez krewnych należy rozumieć osoby związane więzami krwi a powinowactwo następuje poprzez zawarcie małżeństwa. Co do zasady w polskim prawie najważniejsze są więzy pokrewieństwa, z innych osób z ustawy dziedziczy jedynie małżonek żyjący w dacie śmierci, w wyjątkowych przypadkach jego dzieci.

Kto dziedziczy po zmarłym spadkodawcy?

Po zmarłym z ustawy zawsze dziedziczy małżonek-o ile nie miało miejsce orzeczenie separacji-oraz dzieci. Mogą również dojść do dziedziczenia rodzice, rodzeństwo-również przyrodnie, dziadkowie oraz dalsi zstępni (wnukowie) jeśli dzieci nie żyją a także wszystkie osoby wywodzące się od dziadków spadkodawcy. Jeśli nie żyją krewni oraz małżonek spadkodawcy istnieje możliwość dziedziczenia przez dzieci małżonka spadkodawcy. Dokładne ustalenie kręgu spadkobierców ustawowych jest uzależnione od przepisów obowiązujących w dacie śmierci spadkodawcy.

Dziedziczenie Skarbu Państwa/gminy ostatniego miejsca zamieszkania

Jeśli brak jest osób spokrewnionych ze zmarłym oraz małżonka dziedziczył Skarb Państwa, a od 2003 roku gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowego. Jeśli nie jest możliwe ustalenie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo znajdowało się ono za granicą do dziedziczenie powołany jest Skarb Państwa.

Uczestnicy postępowania o stwierdzenie zasiedzenia

Krąg spadkobierców ustawowych jest uzależnionych od daty i miejsca śmierci spadkodawcy. Mogą to być małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, dzieci małżonka, zstępni dzieci (wnukowie, prawnukowie), zstępni rodzeństwa (dzieci, wnukowie, prawnukowie), zstępni dziadków (wszystkie dzieci dziadków oraz ich dzieci oraz wnukowie), gmina ostatniego miejsca zamieszkania, Skarb Państwa.

Tematy: dziedziczenie, zasiedzenie, księga wieczysta, spadkobierca
Niedziela handlowa 10.05.2026: sklepy otwarte 10 kwietnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
