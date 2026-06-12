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Program Mikroretencja dla właścicieli domów jednorodzinnych – 8 tys. zł dofinansowania

Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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dzisiaj, 10:07
dom jednorodzinny, zielony trawnik, spokój i cisza
dom jednorodzinny program dofinansowanie/Shutterstock
Program Mikroretencja ma poprawić retencje wód opadowych przy budynkach jednorodzinnych. Jakie działania należy podjąć, aby móc skorzystać z programu wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej?

Projekt ma przyczynić się do ochrony lokalnych zasobów wodnych, łagodzenia skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom. Pozwala również oszczędzać wodę i obniżyć rachunki. W ramach programu Mikroretencja można otrzymać dofinansowanie do 90% wartości inwestycji, maksymalnie 8.000 zł. Minimalne wymagania projektu to koszt min. 2.000 zł, pojemność zbiorników min. 2 m3, powierzchnia retencjonowanej wody – min. 50 m2

Cel programu

Program obejmuje zakup, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji. System powinien być tak skonstruowany, aby umożliwić zatrzymanie lub wykorzystanie wody opadowej (deszczówki) na terenie nieruchomości bez konieczności odprowadzenia do kanalizacji, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Projekt obejmuje wyłącznie inwestycje zakończone, których koszty zostały poniesione od 1 lipca 2024 roku.

Osoby uprawnione do dofinansowania

Do otrzymania dofinansowania w ramach programu Mikroretencja uprawnione będą osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości z budynkiem mieszkalnym, służącym do stałego lub czasowego zamieszkania. Nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania na przedsięwzięcia lub ich elementy, które zostały już sfinansowane ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW lub NFOŚiGW) np. w ramach programu Moja Woda. Instalacje nie mogą służyć działalności gospodarczej ani rolniczej.

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Jak złożyć wniosek w programie Mikroretencja ?

Najpierw na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy uzyskać informację o wymaganych dokumentach oraz zapoznać się z regulaminem naboru. Następnie trzeba wykonać system do zbierania, magazynowania lub retencji wód opadowych zachowując wszystkie faktury i inne dokumenty potwierdzające wydatki począwszy od 1 lipca 2024 roku. Kolejny krok to skompletowanie dokumentów i złożenia wniosku zgodnie z zasadami wskazanymi przez fundusz. Można to uczynić od 22 czerwca 2026 roku. Pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie stanowił umowę o dofinansowanie i służył jej rozliczeniu.

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Źródło: forsal.pl
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
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Tematy: wniosekdofinansowaniewodaprogram
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