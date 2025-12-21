Niedziela zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią dylematy wszystkich, którzy chcieliby wykorzystać weekend na większe zakupy przez świętami Bożego Narodzenia. Czy 21 grudnia sklepy będą otwarte, czy jednak zakaz handlu pokrzyżuje plany? Takimi rozterkami z pewnością nie przejmują się bywalcy Żabki, która tradycyjnie pozostaje otwarta bez względu na to, jaka niedziela wypada w kalendarzu.

Niedziela handlowa 21.12.2025. Sklepy otwarte 21 grudnia, czy dzisiaj jest zakaz handlu?

Weekend to moment, w którym domowe zapasy po całym tygodniu zwykle się kończą, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym czasie, najlepiej w niedzielę — oczywiście pod warunkiem, że wypada ona jako niedziela handlowa. Czy 21 grudnia sklepy będą otwarte?

Dla tych, którzy liczyli na zakupy tego dnia, mamy ważną informację. 21 grudnia jest niedziela handlowa, co oznacza, że sklepy, takie jak Biedronka, Lidl, Auchan czy Carrefour, będą otwarte. Tradycyjnie otwarte będą też placówki działające w czasie niedziel z zakazem handlu, m.in. Żabki, małe sklepy prowadzone przez właścicieli oraz stacje benzynowe.

Niedziela handlowa 21.12.2025. Jakie sklepy otwarte w niedzielę 21 grudnia?

W niedzielę 21 grudnia sklepy będą otwarte, co daje idealną okazję do przedświątecznych zakupów. W tym dniu odwiedzić będzie można m.in. Biedronkę, Lidl, Auchan, Carrefour, Kaufland, Tesco, Netto czy Stokrotkę, a także mniejsze sklepy spożywcze, w tym Żabki.

To świetny moment, by uzupełnić zapasy przed Bożym Narodzeniem – od pieczywa, nabiału, mięsa i napojów, po artykuły chemiczne czy słodycze. Sieci handlowe przygotowują w tym czasie także atrakcyjne promocje i wyprzedaże, przyciągając klientów szukających okazji na prezenty.

W niedzielę handlową 21 grudnia otwarte będą również galerie handlowe, takie jak Westfield Mokotów, Złote Tarasy, Manufaktura, Galeria Krakowska czy Galeria Wroclavia. Oprócz supermarketów i sklepów odzieżowych znajdziemy tam punkty usługowe, restauracje i kawiarnie.

Niedziele handlowe w grudniu 2025. Trzy niedziele bez zakazu handlu przed Bożym Narodzeniem

Po niedzielach handlowych 7 i 14 grudnia przed nami kolejny weekend bez zakazu handlu. Zmiana wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy, która wprowadza ograniczenia handlu w Wigilię. 24 grudnia sklepy będą czynne jedynie do godziny 14 lub w ogóle pozostaną zamknięte. Aby zrekompensować krótszy czas na świąteczne zakupy i zmniejszyć ryzyko tłoku w sklepach, ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu trzeciej niedzieli handlowej w grudniu. Dzięki temu ruch klientów rozkłada się równomiernie na kilka weekendów, co jest korzystne zarówno dla kupujących, którzy mogą spokojniej i wygodniej zrobić zakupy, jak i dla sklepów, które zyskują możliwość zwiększenia obrotów i lepszego rozplanowania pracy personelu.

Niedziele handlowe w grudniu 2025. Kiedy sklepy będą otwarte?

W grudniu 2025 roku kupujący mogą liczyć na wyjątkowo sprzyjający układ kalendarza. W tym miesiącu zaplanowano aż trzy niedziele handlowe, co oznacza, że sklepy będą otwarte 7, 14 i 21 grudnia. Dwie z nich już są za nami. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą rozłożyć przedświąteczne zakupy na kilka weekendów, zamiast odkładać wszystko na ostatnią chwilę. Dzięki dodatkowym niedzielom handlowym łatwiej będzie uniknąć tłoku w marketach i galeriach handlowych, szczególnie że to okres przed Bożym Narodzeniem.

Niedziele handlowe 2026. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Choć pojawiały się zapowiedzi zmian, parlament nie zakończył w 2024 roku prac nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele, a w 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty. W efekcie obowiązywać będzie dotychczasowy model, w którym handel dozwolony jest jedynie w osiem niedziel w roku. Jedyną wprowadzoną nowością pozostaje dzień wolny w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy wyjątków, kiedy sklepy mogą być otwarte. To ukłon w stronę osób, które przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia i chcą zrobić zakupy w ostatniej chwili.

Pozostałe propozycje zmian, takie jak częściowe zniesienie zakazu handlu, skrócenie godzin otwarcia czy wprowadzenie dodatkowych wyjątków, nadal czekają na rozpatrzenie w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku obowiązywać będą te same zasady co dotychczas, a zakupy w dużych sklepach i galeriach handlowych będzie można zrobić tylko w wyznaczone osiem niedziel handlowych.