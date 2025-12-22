Zachowanie integralności terytorialnej Danii ma dla UE kluczowe znaczenie

Rzecznik skomentował w ten sposób decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o powołaniu wysłannika ds. Grenlandii. El Anouni podkreślił, że - co prawda - rolą KE nie jest komentowanie postanowień władz Stanów Zjednoczonych, ale, jak dodał, stanowisko Wspólnoty w tej sprawie jest jasne od dawna, a zachowanie integralności terytorialnej Danii ma dla UE kluczowe znaczenie.

Specjalny wysłannik Trumpa ds. Grenlandii

W niedzielę Trump ogłosił, że mianował Jeffa Landry'ego, republikańskiego gubernatora Luizjany, wysłannikiem USA ds. Grenlandii. Amerykański przywódca argumentował, że Landry rozumie, jak „ważna jest Grenlandia dla bezpieczeństwa narodowego USA”. Sam Landry poinformował w sieciach społecznościowych, że jego zadaniem będzie „włączenie Grenlandii do USA”.

Reakcja Danii

W poniedziałek duńskie MSZ poinformowało, że wezwie na rozmowę ambasadora Stanów Zjednoczonych. Szef resortu dyplomacji Lars Lokke Rasmussen podkreślił, że Stany Zjednoczone nie mogą ingerować w wewnętrzne sprawy Danii i przypomniał, że Grenlandia stanowi autonomiczne terytorium jego kraju.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana