Egzekucja komornicza w 2026 roku - Twoje prawa i tarcza ochronna

Egzekucja komornicza to dziś proces niemal w pełni zautomatyzowany. System OGNIVO pozwala komornikom odnaleźć Twoje rachunki w ułamku sekundy, a systemy teleinformatyczne banków natychmiastowo nakładają blokady. Jednak automatyzacja nie oznacza samowoli - komornik musi działać w granicach wyznaczonych przez Kodeks postępowania cywilnego.

1. Kwota wolna od zajęcia - Twoja najważniejsza tarcza

To żelazna zasada: komornik nie może "wyczyścić" Twojego konta do zera. Bank ma ustawowy obowiązek pozostawić na Twoim rachunku tzw. kwotę wolną od zajęcia. W marcu 2026 roku wynosi ona 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwota ta odnawia się w każdym miesiącu kalendarzowym. Oznacza to, że dopóki suma wpływów na wszystkie Twoje konta w danym banku nie przekroczy tego limitu, komornik nie może pobrać z nich ani grosza. Wskazówka: Jeśli masz konta w trzech różnych bankach, w każdym z nich przysługuje Ci osobny limit kwoty wolnej (chyba że komornik wyda bankom inne instrukcje, co zdarza się rzadko).

2. "To nie są pieniądze na długi" - środki całkowicie chronione

Istnieje katalog świadczeń, które są całkowicie wyłączone spod egzekucji, bez względu na ich wysokość. Należą do nich:

Świadczenia alimentacyjne.

Świadczenia wychowawcze (np. 800+).

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dodatki porodowe.

Świadczenia z pomocy społecznej.

Uwaga: Choć nowoczesne systemy bankowe coraz lepiej rozpoznają te przelewy (poprzez specjalne kody), błędy wciąż się zdarzają. Jeśli środki chronione zostaną zablokowane, musisz natychmiast przedstawić komornikowi dowód (np. potwierdzenie przelewu z ZUS/MOPS) i żądać ich odblokowania.

3. Pułapka długów alimentacyjnych

Jeśli Twoim wierzycielem jest osoba, której zalegasz z alimentami, Twoja sytuacja jest znacznie trudniejsza. W takim przypadku kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym nie obowiązuje. Komornik może zająć środki od pierwszej złotówki, a ograniczenia dotyczą jedynie potrąceń bezpośrednio z wynagrodzenia (do 60 proc.).

4. Co robić, gdy dostałeś pismo lub powiadomienie?

Nie ignoruj problemu. Czas działa na Twoją niekorzyść.

Sprawdź e-Doręczenia : W 2026 roku oficjalna korespondencja często trafia do Twojej elektronicznej skrzynki (e-Doręczenia). Sprawdzaj ją regularnie - uznaje się, że pismo odebrane elektronicznie wywołuje skutki prawne tak samo jak list polecony.

: W 2026 roku oficjalna korespondencja często trafia do Twojej elektronicznej skrzynki (e-Doręczenia). Sprawdzaj ją regularnie - uznaje się, że pismo odebrane elektronicznie wywołuje skutki prawne tak samo jak list polecony. Sprawdź podstawę prawną : Upewnij się, czy nakaz zapłaty został Ci doręczony. Jeśli dowiedziałeś się o długu dopiero od komornika, możesz mieć podstawę do wstrzymania egzekucji.

: Upewnij się, czy nakaz zapłaty został Ci doręczony. Jeśli dowiedziałeś się o długu dopiero od komornika, możesz mieć podstawę do wstrzymania egzekucji. Skarga na czynności komornika: Jeśli komornik naruszył prawo (np. zajął kwotę wolną), masz tylko 7 dni na złożenie skargi do sądu rejonowego.

5. Najczęstszy błąd - "puste konto" i ucieczka w gotówkę

Wypłacanie wszystkiego do zera i unikanie bankowości nie zatrzyma egzekucji. Komornik i tak skieruje zajęcie do Twojego pracodawcy lub ZUS-u. Co więcej, w 2026 roku ograniczanie obrotu bezgotówkowego może utrudnić Ci codzienne funkcjonowanie i budowanie wiarygodności przy próbach ugody.

Komornik zajął Twoje konto? Oto 5 tarcz ochronnych, o których musisz wiedzieć, żeby nie zostać z niczym w 2026 roku - podsumowanie

Zajęcie konta przez komornika nie oznacza utraty wszystkich środków, ponieważ w 2026 roku kluczową barierą ochronną pozostaje kwota wolna od potrąceń, wynosząca co miesiąc 75 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto, którą bank musi wypłacić bez względu na długi. Dodatkowo chronione są świadczenia socjalne takie jak 800+ czy alimenty, a w przypadku naruszenia przepisów przysługuje skarga na czynności komornika składana w ciągu 7 dni.