Dodatek aktywizacyjny to świadczenie finansowe dla osób, które posiadają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ale znalazły zatrudnienie przed upływem okresu pobierania tego zasiłku.

Reklama

Możesz otrzymać dodatek w dwóch sytuacjach:

Samodzielne znalezienie pracy: Gdy z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (np. umowę zlecenie).

Skierowanie przez urząd: Gdy podejmiesz pracę w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy (PUP) w niepełnym wymiarze czasu pracy i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Mechanizm wyliczania wysokości dodatku aktywizacyjnego

Wartość dodatku aktywizacyjnego jest bezpośrednio powiązana z kwotą podstawowego zasiłku dla bezrobotnych i stanowi 50 proc. jego wysokości. Należy rozróżnić dwie stawki obowiązujące w 2026 roku:

Obecnie (marzec - maj 2026): Na podstawie waloryzacji z ubiegłego roku, zasiłek wynosi 1721,90 zł, co oznacza, że dodatek aktywizacyjny wypłacany w marcu, kwietniu i maju wynosi 860,95 zł brutto.

Od 1 czerwca 2026 roku: Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 roku, wysokość zasiłku wzrośnie do 1783,90 zł. W związku z tym kwota dodatku aktywizacyjnego od początku czerwca wyniesie 891,95 zł brutto.

Warto pamiętać, że od powyższych kwot odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy (12 proc.), co oznacza, że realna suma "na rękę" (netto) od czerwca wyniesie ok. 785 zł. Od świadczenia tego nie są natomiast pobierane składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS).

Własna inicjatywa: Przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek.

Skierowanie przez PUP: Przez cały okres, w jakim przysługiwałby Ci zasiłek.

Nie otrzymasz pieniędzy, jeżeli:

Podejmiesz pracę u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny.

Podejmiesz zatrudnienie za granicą.

Przebywasz na urlopie bezpłatnym (wypłata zostaje wtedy zawieszona).

Zasady przyznawania dodatku aktywizacyjnego

O wsparcie mogą ubiegać się osoby posiadające status bezrobotnego z prawem do zasiłku, które z własnej inicjatywy (samodzielnie) podjęły zatrudnienie, rozpoczęły inną pracę zarobkową lub założyły działalność gospodarczą. Kluczowe ograniczenia:

Z grona odbiorców wykluczone są osoby, które podjęły pracę w wyniku skierowania przez urząd pracy (zmiana wprowadzona 1 czerwca 2025 roku).

Dodatek nie przysługuje w przypadku powrotu do ostatniego pracodawcy (u którego pracownik był zatrudniony bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie).

Wsparcie nie jest wypłacane za okresy pracy za granicą, przebywania na urlopie bezpłatnym oraz w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli działalność gospodarcza lub praca w spółdzielni socjalnej została podjęta z wykorzystaniem bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na start.

Procedura składania wniosku i czas wypłaty

Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym dla miejsca rejestracji. Dokumentację można przekazać osobiście lub drogą elektroniczną przez portal praca.gov.pl (wymagany Profil Zaufany). Do wniosku należy dołączyć:

Kopię umowy o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Oświadczenie, że praca została znaleziona bez skierowania z urzędu.

Prawo do dodatku zyskujesz w dniu złożenia wniosku (ale nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia pracy), dlatego dokumenty warto złożyć natychmiast po podpisaniu umowy. Świadczenie będzie wypłacane przez połowę okresu, w którym przysługiwałby Ci jeszcze zasiłek dla bezrobotnych. Wypłata zostanie wstrzymana, jeśli stracisz pracę, chyba że zmienisz pracodawcę bez dnia przerwy - wtedy zachowujesz ciągłość wypłat na dotychczasowych zasadach.