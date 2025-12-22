Dania wezwie ambasadora USA na rozmowę

– W porozumieniu z grenlandzkimi kolegami zdecydowałem, że wezwiemy ambasadora USA na rozmowę – powiedział Rasmussen na antenie duńskiego nadawcy publicznego DR.

Reklama

Jak dodał, Dania i Grenlandia „chcą dać jasno do zrozumienia Stanom Zjednoczonym, że nie można ingerować w ich sprawy”. Rasmussen przypomniał, że w Kopenhadze jest ambasador USA i to z nim Dania utrzymuje relacje dyplomatyczne. Powołanie przez Trumpa specjalnego wysłannika ds. Grenlandii uznał za eskalację.

Cel Waszyngtonu: włączenie Grenlandii do USA

Rasmussen skrytykował również wpis na platformie społecznościowej Jeffa Landry'ego, mianowanego wysłannikiem USA ds. Grenlandii, który napisał, że jego zadaniem będzie „włączenie Grenlandii do USA”. – To całkowicie niedopuszczalne oświadczenie – podkreślił szef duńskiego MSZ.

Wcześniej Rasmussen w oświadczeniu dla mediów podkreślił w oświadczeniu dla mediów, że „nominacja (Landry'ego - PAP) potwierdza, że utrzymuje się zainteresowanie USA Grenlandią”. Jednocześnie zaznaczył, że „wszyscy, w tym Stany Zjednoczone, muszą szanować integralność terytorialną Grenlandii i Danii”.

Kto jest wysłannikiem USA ds. Grenlandii?

W niedzielę prezydent USA ogłosił, że reprezentantem jego kraju na Grenlandię został Jeff Landry, republikański gubernator Luizjany. W grudniu mija rok od pierwszych wypowiedzi Trumpa, wówczas jeszcze prezydenta elekta, o konieczności przejęcia wyspy przez USA. Od tego czasu doszło do kryzysu w stosunkach dyplomatycznych między USA a rządem w Kopenhadze, a także do antyamerykańskich protestów na Grenlandii.

Trump napisał w poście na portalu Truth Social, że Landry „rozumie, jak ważna jest Grenlandia dla bezpieczeństwa narodowego (USA - PAP), i będzie zdecydowanie bronił interesów naszego kraju, dbając o bezpieczeństwo, ochronę i przetrwanie naszych sojuszników, a nawet całego świata”.

Ekspert: To nietypowa decyzja Trumpa

Według eksperta Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych Rasmusa Sindinga Sondergaarda powołanie przez Trumpa specjalnego wysłannika ds. Grenlandii jest nietypową decyzją. Zwykle tego rodzaju stanowisko odnosi się do obszarów objętych konfliktami lub szczególnie ważnych, jak Bliski Wschód i Ukraina. Ekspert zaznaczył, że choć nominacja nie daje USA nowych uprawnień ani możliwości dyplomatycznych, to jej wartość jest nie do podważenia i świadczy o tym, że Grenlandia pozostaje ważna dla Trumpa.

Stany Zjednoczone mają swojego ambasadora w Kopenhadze i konsulat na Grenlandii.