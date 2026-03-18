Śmigłowiec AH-64 Apache w nowej roli

Testy z wykorzystaniem dronów Altius 700 przeprowadzono 26 lutego na poligonie eksperymentalnym Yuma Proving Ground w Arizonie. Komunikat na ten temat pojawił się dopiero we wtorek (17 marca).

Amerykańska armia poinformowała, że AH-64 Apache – dotąd ceniony śmigłowiec szturmowy – został wykorzystany jako platforma do odpalania bezzałogowców średniego zasięgu zdolnych do prowadzenia zwiadu, przekazywania danych i wspierania naprowadzania celów poza zasięgiem własnych sensorów śmigłowca.

Podkreślono również, że wykorzystanie dronów pozwala wydłużyć "zasięg widzenia" pola walki, jednocześnie ograniczając ryzyko ataku przeciwnika na maszynę załogową. W warunkach nasycenia obroną przeciwlotniczą – zwłaszcza dalekiego zasięgu – oraz środkami walki radioelektronicznej oznacza to istotną zmianę taktyczną – śmigłowiec może działać, pozostając dalej od zagrożenia i zachowując przewagę informacyjną.

Eksperci z serwisu militarnego Army Recognition zaznaczają, że dron Altius 700 wystrzelono ze śmigłowca zarówno w zawisie, jak i w ruchu – tak, jak ma to miejsce w warunkach bojowych. Obie próby przebiegły pomyślnie.

Dodano, że test to kolejny krok w kierunku budowy zintegrowanego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego amerykańskiej armii, łączącego lotnictwo, artylerię w sieci z systemami bezzałogowymi.

Dron Altius 700 ma siłę rażenia Hellfire'a

Dron Altius 700 jest produkowany przez amerykańską firmę Anduril Industries. Ma zasięg około 460 km i może pozostawać w powietrzu przez około cztery godziny (w niektórych konfiguracjach nawet dłużej).

Może wykonywać misje rozpoznawcze, wywiadowcze, prowadzić walkę radioelektroniczną, a także realizować precyzyjne uderzenia. Co ważne, w konfiguracji bojowej może przenosić głowicę o masie 15 kg, czyli o sile rażenia – jak twierdzi producent – porównywalnej do pocisków powietrze-ziemia typu Hellfire.

Śmigłowce AH-64 Apache w Polsce

Jak wspomniano wcześniej, Polska zakupiła 96 śmigłowców AH-64 Apache. Na razie nasze siły zbrojne otrzymały osiem leasingowanych egzemplarzy tych maszyn.

W lutym informowaliśmy o testach nowej amunicji antydronowej dla tych śmigłowców.