Polska może zostać wyłączona z mechanizmu relokacji

Wiceszef MSWiA był rano gościem RMF FM. Stacja poinformowała w sobotę, powołując się na nieoficjalne informacje, że Polska - ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy - ma zostać wyłączona z relokacji migrantów i kontrybucji finansowych unijnego paktu migracyjnego.

Reklama

- Nie mogę potwierdzić tych informacji - powiedział Maciej Duszczyk. Dodał przy tym, że polski rząd zrobił „naprawdę wszystko”, by przekonać Komisję Europejską do swoich argumentów w sprawie paktu migracyjnego.

Duszczyk: Pakt migracyjny musi uwzględniać naszą specyficzną sytuację

Przypomniał, że Polska zabierała przedstawicieli Unii Europejskiej, ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich oraz podsekretarza stanu departamentu bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych na swoją granicę. - Zainwestowaliśmy masę czasu, by przekonać do tego, że pakt migracyjny musi uwzględniać naszą specyficzną sytuację - podkreślił. - Mam nadzieję, że te argumenty trafiły, ale cały czas czekamy - stwierdził.

KE przedstawi obowiązki krajów wynikające z paku migracyjnego

Komisja Europejska ma w środę przedstawić obowiązki krajów Unii Europejskiej wynikające z paktu migracyjnego.

Według RMF FM polskiemu rządowi udało się przekonać Brukselę, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy, a także instrumentalizację migrantów na wschodniej granicy czy toczącą się wojnę w Ukrainie. Tym samym Polska powinna się znaleźć w grupie krajów, które nie będą obciążone relokacją czy kontrybucją finansową.

Tusk: Polska to państwo w szczególnej sytuacji

W lutym br. premier Donald Tusk po rozmowach z unijnymi komisarzami i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von de Leyen zapowiedział, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce. Podkreślał, że Polska, goszcząc blisko dwa miliony uchodźców z Ukrainy, jest państwem w szczególnej sytuacji. - Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej. Cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie - podkreślił na konferencji prasowej z udziałem szefowej KE.

List prezydenta Polski do szefowej KE

W czwartek opublikowany został w mediach społecznościowych list prezydenta Karola Nawrockiego do szefowej KE Ursuli von der Leyen. Prezydent napisał, że Polska nie zgodzi się na działania instytucji europejskich, które zmierzałyby do rozlokowania na jej terytorium nielegalnych migrantów.

Polska okazuje niezwykłą solidarność z Ukrainą. Od ponad trzech lat przyjmuje dużą liczbę ukraińskich uchodźców. To ogromny wysiłek, który w pełni bierzemy pod uwagę - skomentował dzień później rzecznik KE Markus Lammert.

Czym jest Pakt Migracyjny?

Pakt migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.

W sobotę w Warszawie odbędzie się manifestacja Prawa i Sprawiedliwości, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu Donalda Tuska, w tym paktu migracyjnego i umowy handlowej z państwami Mercosur.