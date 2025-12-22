KE zmienia podejście do zakazu samochodów spalinowych od 2035 roku

Komisja Europejska we wtorek przedstawiła tzw. pakiet motoryzacyjny - KE wycofała się w nim z całkowitego zakazu sprzedaży w UE nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. Zaproponowała jednocześnie, aby producenci samochodów od 2035 roku musieli spełnić wymóg redukcji emisji CO2 o 90 proc., a pozostałe 10 proc. emisji będzie musiało być kompensowane poprzez stosowanie stali niskowęglowej wyprodukowanej w UE lub e-paliw i biopaliw.

PZPM: skupienie na 2035 roku bez rozwiązań na 2030 może dać ograniczony efekt

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego ocenił w komentarzu dla PAP, że Komisja Europejska skupiła się na celach redukcyjnych roku 2035, lecz bez pilnych działań w zakresie elastyczności dla samochodów osobowych i dostawczych w 2030 roku – pierwszego kamienia milowego w zakresie redukcji CO2 o 55 proc. dla pojazdów osobowych i 50 proc. dla dostawczych - działania proponowane przez KE na rok 2035 mogą przynieść ograniczony efekt.

„I tu z zadowoleniem przyjmujemy uwagę poświęconą lekkim samochodom dostawczym (LCV), segmentowi pojazdów, gdzie postęp redukcji jest dalece niewystarczający oraz decyzję o obniżeniu celu redukcyjnego w 2030 roku do 40 proc., choć i tak spełnienie go wydaje się bardzo trudne” - podkreślił PZPM.

Transport ciężki wymaga pilnej oceny i monitoringu

Zdaniem Związku, sektor pojazdów ciężarowych potrzebuje pilnej oceny i regularnego monitorowania stanu najistotniejszych warunków umożliwiających transformację tego segmentu, szczególnie w przypadku Polski, gdzie firmy transportowe, wykonujące przewozy w całej Europie, stanowią bardzo ważną część gospodarki.

„Uważamy też, że zapowiedziane środki mające na celu nakazanie przechodzenia flot korporacyjnych na pojazdy zeroemisyjne mogą być sprzeczne z podejściem rynkowym opartym na zachętach. Branża popiera zachęty i sprzyjające warunki zakupu oraz eksploatacji we wszystkich segmentach pojazdów, w tym w przypadku pojazdów ciężarowych, które szczególnie potrzebują odpowiednich środków stymulujących popyt” - dodano.

Prezes PZPM: to dobry początek, ale wciąż wiele niewiadomych

Prezes Faryś podkreślił, że „pierwsze wrażenia po opublikowaniu przez Komisję Europejską pakietu motoryzacyjnego są pozytywne”.

„To dobry początek. Zmiana celu redukcyjnego dla samochodów osobowych na 2035 rok z jednoczesnym uwzględnieniem neutralności technologicznej, zwiększenie elastyczności przy osiąganiu poszczególnych progów redukcyjnych, to dobry sygnał” - dodał.

„Jednak Komisja Europejska, poza skorygowaniem celu emisyjnego dla pojazdów dostawczych nie odniosła się do celów emisyjnych na rok 2030, a osiągnięcie ich może być bardzo trudne. Ciągle nie wiemy jak będą wyglądały przepisy dotyczące zazielenienia flot korporacyjnych, czy też - kiedy odbędzie się generalny przegląd rozporządzeń emisyjnych, a to ważne, bo tam znajdzie się oprócz stanu rynku również informacja o infrastrukturze czy sytuacji przemysłu. Podobnie, nie znamy szczegółów dotyczących przepisów w sprawie ciężkich pojazdów” - podsumował.

Propozycja KE będzie musiała zostać zaakceptowana przez państwa członkowskie w ramach Rady UE i przez Parlament Europejski. W kolejnych miesiącach będą toczyć się więc w Brukseli i Strasburgu prace nad ostatecznym kształtem nowych przepisów. (PAP)

