Warszawa Wschodnia do przebudowy. Kwota: ponad 3 mld zł

Jedna z największych stacji kolejowych w Polsce – Warszawa Wschodnia – zostanie przebudowana. To część spektakularnej inwestycji kolejarzy polegającej na remoncie całej linii średnicowej, którą pociągi przejeżdżają przez stolicę.

Reklama

Remont Wschodniej, to drugi etap planu, po zakończeniu prac na Warszawie Zachodniej. PKP PLK właśnie wybrała wykonawcę prac, które mają zacząć się jeszcze w tym roku. Kontrakt zgarnęła firma Torpol S. A. oferując 3,63 mld zł brutto.

Wspomniana oferta nie była najniższa. Mniej zaproponowało konsorcjum Intop S.A. Track Tec Construction i Unibep S.A. (2,86 mld zł), ale kolejarze poddali tę propozycję procedurze rażąco niskiej ceny. W następstwie oferta nie została wybrana.

„Teraz czas na formalne procedury, których zakończenie umożliwi podpisanie umowy i rozpoczęcie jeszcze w 2026 r. przebudowy stacji Warszawa Wschodnia oraz przystanku osobowego Warszawa Stadion” – informuje PKP PLK.

Kolejarze liczą, że umowę uda się podpisać w połowie roku. Oznacza to, że prace budowlane ruszą najszybciej jesienią. Powinny zakończyć się w 2029 roku.

Jak zmieni się Warszawa Wschodnia?

Największą zmianą, z perspektywy pasażera, będzie przebudowa wszystkich siedmiu peronów, które – podobnie jak na Warszawie Zachodniej – zostaną przykryte dachem. Zmodernizowane zostaną przejścia podziemne, a między tunelami powstanie nowy łącznik. Poza tym Warszawa Wschodnia zostanie wreszcie wyposażona w windy i schody ruchome, których brakuje pasażerom o ograniczonej mobilności, z wózkami lub rowerami.

Największe zmiany dotyczyć będą układu torowego oraz systemu sterowania ruchem kolejowym. W sumie przebudowanych zostanie aż 46 km torów, powstanie też 57 km nowej sieci trakcyjnej oraz 170 rozjazdów. Odnowionych zostanie aż dwadzieścia obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukty prowadzące w stronę Wisły (np. nad ul. Targową). Prace spowodują ogromne utrudnienia dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

- To kompletna przebudowa układu torowego, przebicie ul. Tysiąclecia, przejścia podziemne wzdłuż ul. Chodakowskiej…– wylicza Marcin Mochocki. - Powstanie też estakada (1,5 km) nad Warszawą Wschodnią celem zapewnienia bezkolizyjnego ruchu w kierunku Legionowa i Gdańska. Pozwoli to na dowiązanie się do dalszej przebudowy w kierunku Nasielska – dodaje.

Wspomniane przebicie ul. Tysiąclecia to inwestycja realizowana razem z m.st. Warszawą. Miasto chce przy okazji stworzyć nową drogę łączącą dwie dzielnice: Pragę Północ i Pragę Południe. W tunelu, połączonym z peronem 6., znajdzie się też droga rowerowa i chodnik.

Po przebudowie pociągi od strony Rembertowa będą mogły wjeżdżać na stację z prędkością 120 km/h (obecnie to 40 km/h). To pozwoli na znaczne zwiększenie przepustowości.

Nowa stacja Warszawa Stadion. Ma kluczową rolę

W czasie przebudowy okolic Warszawy Wschodniej niektóre pociągi będą kończyły bieg na Warszawie Stadion. Powstanie tam tymczasowy drugi peron oraz nakładka potrzebna do zawracania pociągów. Będą one funkcjonowały do czasu pełnego zakończenia prac na linii średnicowej, czyli do połowy lat 30.

Jak zapowiadają kolejarze, na stacji Warszawa Stadion zostanie zbudowane wyczekiwane przez pasażerów bezpośrednie zejście do stacji metra.„Dzięki temu możliwe będą bezpośrednie przesiadki z pociągów do metra, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz obiektu.”

Wspomniana stacja kolejowa jest też kluczowa z innego powodu. Od tego miejsca rozpocznie się remont centralnego odcinka linii średnicowej. PKP PLK informuje, że prace ruszą w 2031 roku, ale niedawno całkowicie zmieniono koncepcję. Może to oznaczać, że termin przesunie się po raz kolejny.

Co zmieni się po przebudowie?