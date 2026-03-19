Informacje o wybuchach w irańskim mieście portowym Bandar Anzali, oddalonym od Teheranu o ponad 260 km, w którym znajduje się siedziba Floty Północnej irańskiej marynarki wojennej, potwierdził świadek w rozmowie z portalem Iran International.

Jest to pierwszy izraelski atak na irańskie obiekty wojskowe na Morzu Kaspijskim, co oznacza znaczne rozszerzenie zasięgu geograficznego trwającej już trzeci tydzień wojny między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem.

Według bardzo oszczędnej informacji portalu YnetNews samoloty Izraela "trafiły co najmniej pięć irańskich okrętów". W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, przedstawiające moment izraelskiego uderzenia.

W wojnie na Bliskim Wschodzie uwaga planistów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Izraela koncentrowała się dotychczas na irańskiej flocie, znajdującej się na wodach Zatoki Perskiej i Zatoki Omańskiej. Ale Iran posiada również kilka trałowców i korwet na Morzu Kaspijskim, które od czasu ataku Moskwy na Ukrainę wykorzystywane były do transferów broni, przede wszystkim dronów Shahed, do Rosji. Obecnie to Rosja, omijając zachodnie sankcje, dostarcza tym szlakiem wsparcie wojskowe swojemu sojusznikowi.

Teheran od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę dostarczył Moskwie broń wartą miliardy dolarów. Tylko w pierwszych miesiącach 2023 roku irańskie lub pływające pod irańską banderą statki towarowe przewiozły przez Morze Kaspijskie do Rosji ponad 300 tysięcy pocisków artyleryjskich i miliony sztuk amunicji - informował w kwietniu 2023 roku "The Wall Street Journal", opisując tę przemytniczą trasę morską.

Morze Kaspijskie to największe jezioro na świecie. Jego wybrzeże liczy około 6,6 tys. km, a dostęp do niego ma pięć państw: Turkmenistan, Iran, Kazachstan, Azerbejdżan i Rosja. Do akwenu wpływa ponad 130 rzek, a największe z nich to Wołga i Ural.