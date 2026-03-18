USA tracą cenny sprzęt

Drony Reaper są używane przez armię amerykańską do zbierania informacji wywiadowczych, obserwacji i precyzyjnych misji uderzeniowych. Maszyna może być uzbrojona w naprowadzane laserowo pociski i bomby.

Jak przekazały amerykańskie media, od początku wojny z Iranem, czyli od 28 lutego Amerykanie stracili kilkanaście takich bezzałogowców. Część Reaperów strąciły w powietrzu irańskie rakiety, a część została zniszczona w nalotach. Według dziennika „Wall Street Journal” jedna maszyna została też przez pomyłkę zestrzelona przez pewien kraj Zatoki Perskiej.

Reapery zaatakowały setki celów

Jak napisał „WSJ” od początku ataków na Iran amerykańskie Reapery zaatakowały setki celów związanych z tym krajem. Były to pierwsze maszyny, które 28 lutego wleciały w irańską przestrzeń powietrzną. Cena jednego Reapera to 16 mln dolarów (w przypadku kupowania w transzach składających się z czterech sztuk).