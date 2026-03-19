Ukraina i Japonia rozważają wymianę bronią. Rozmowy trwają

Ukraina proponuje przekazanie Japonii swoich nowoczesnych technologii dronowych. Chodzi o systemy bezzałogowe, które zostały sprawdzone w realnych warunkach wojny. Od początku konfliktu z Rosja drony odgrywają bardzo ważną rolę na froncie. Są wykorzystywane do rozpoznania, ataków na cele wojskowe oraz ochrony własnych sił. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne uderzanie w ciężki sprzęt wroga przy stosunkowo niskich kosztach.

Szczególne znaczenie mają drony uderzeniowe oraz systemy przechwytujące, które służą do zwalczania wrogich bezzałogowców i innych zagrożeń powietrznych. Ukraińskie jednostki rozwinęły także technologie morskich dronów, które były wykorzystywane w działaniach na wodach wokół kraju. Ich skuteczność sprawiła, że rozwiązania te wzbudziły zainteresowanie wielu państw na świecie.

Japonia rzuca wyzwanie Rosji. Tokio może wysłać Ukrainie potężną broń

W zamian za przekazanie technologii Ukraina chciałaby otrzymać nowoczesne systemy uzbrojenia z Japonii. Najbardziej potrzebne są systemy obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Takie wyposażenie mogłoby pomóc w ochronie miast, infrastruktury energetycznej i obiektów wojskowych przed atakami z powietrza. Kijów liczy także na dostawy nowoczesnych radarów, precyzyjnej amunicji oraz sprzętu do walki elektronicznej.

Rozmowy obejmują również możliwość transferu technologii. Oznacza to, że nie chodzi wyłącznie o gotowy sprzęt, ale także o wiedzę techniczną i wspólne projekty rozwojowe. Strony analizują szczegóły dotyczące bezpieczeństwa informacji oraz zasad korzystania z przekazanych rozwiązań. Trwają prace nad umową, która miałaby jasno określić warunki współpracy.

Transfer technologii na stole. Współpraca zmienić układ sił na froncie?

Ważnym elementem całego procesu jest zmiana podejścia Japonii do eksportu broni. W ostatnim czasie władze w Tokio zaczęły rozważać większą elastyczność w tej kwestii. Nowe przepisy mają umożliwić sprzedaż i przekazywanie sprzętu wojskowego również do krajów objętych konfliktem, pod warunkiem spełnienia określonych warunków prawnych i politycznych. To otwiera drogę do szerszej współpracy z Ukrainą.

Japonia planuje także zwiększyć inwestycje w technologie bezzałogowe. W budżetach na kolejne lata mają zostać przeznaczone znaczne środki na rozwój i zakup dronów oraz systemów z nimi związanych. Tokio interesuje się doświadczeniem Ukrainy, ponieważ jej rozwiązania zostały przetestowane w trudnych warunkach i wykazały wysoką skuteczność. Dla Japonii jest to cenna wiedza, którą można wykorzystać do modernizacji własnych sił zbrojnych.

Nowe zasady eksportu broni. Japonia otwiera drzwi do porozumienia

Współpraca ma charakter defensywny. Obie strony podkreślają, że jej celem jest wzmocnienie zdolności obronnych, a nie wywoływanie nowych napięć. Jednak w tle rozmów pozostaje sytuacja międzynarodowa oraz rosnące zagrożenia w różnych regionach świata. Dlatego zarówno Ukraina, jak i Japonia chcą zwiększyć swoje możliwości odstraszania i ochrony.

Na obecnym etapie nie podpisano jeszcze ostatecznej umowy. Negocjacje nadal trwają i obejmują kwestie techniczne, prawne oraz finansowe. Eksperci wskazują jednak, że porozumienie jest coraz bliżej. Jeśli do niego dojdzie, będzie to jeden z najważniejszych przykładów współpracy między Europą a Azją w ostatnich latach.