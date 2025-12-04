Kolej Dużych Prędkości do CPK. Jest pierwsza decyzja

Wojewoda Mazowiecki dał „zielone światło” dla budowy Kolei Dużych Prędkości (KDP) do CPK. Spółka poinformowała, że otrzymała tzw. decyzję lokalizacyjną, czyli kluczowy dokument potrzebny do rozpoczęcia prac.

Reklama

Chodzi o niewielki odcinek (o długości jednego kilometra) w sąsiedztwie stacji Warszawa Zachodnia stanowiący łącznik między infrastrukturą budowaną przez PKP PLK a planami CPK. To w tym miejscu zacznie się „wylotówka” ze stolicy. Następnie pociągi wjadą do dwunawowego tunelu dalekobieżnego o długości ok. 10 kilometrów, który zakończy się już poza granicami miasta. Na tym odcinku rozpędzą się do ok. 250 km/h.

– Uzyskaliśmy pierwszą z 12 potrzebnych decyzji lokalizacyjnych. Ten ważny odcinek w rejonie Warszawy Zachodniej przeciera inwestycyjne szlaki. Cieszymy się z dobrej współpracy z Wojewodą Mazowieckim i czekamy z niecierpliwością a kolejne decyzje lokalizacyjne, które są niezbędne dla dalszej realizacji – mówi Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK ds. kolei.

Kiedy rozpoczną się prace?

Wspomniany odcinek to fragment tzw. „igreka”, czyli pierwszej w Polsce trasy Kolei Dużych Prędkości. Docelowo połączy Warszawę z CPK, ale także z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem.

Inwestycję realizuje Centralny Port Komunikacyjny. W pierwszej kolejności powstać ma linia z Warszawy przez CPK do Łodzi. Spółka chce ogłosić przetarg najpóźniej w połowie roku. Pierwsze postępowanie dotyczyć będzie trasy o długości 18,1 km od Warszawy Zachodniej do Konotopy. Wartość prac przekroczy 5 miliardów złotych.

Jak poinformowała spółka CPK, prace projektowe dla całego odcinka KDP między Warszawą a Łodzią (140 kilometrów) dobiegają końca.„Spółka CPK złożyła już 8 z 12 planowanych wniosków o decyzję lokalizacyjną – do Urzędów Wojewódzkich w Warszawie i Łodzi. CPK ma też komplet decyzji środowiskowych wydanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) i 9 z 14 decyzji wodno-prawnych, które wydają Wody Polskie” – czytamy w komunikacie prasowym.